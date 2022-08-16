Liverpool, Premier Lig'deki 2. maçından da beraberlikle ayrıldı

Ligdeki 2. maçından da beraberlikle ayrılan Liverpool, 2 puanla 12'nci, Crystal Palace ise bir puanla 16. sırada yer aldı.

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Kaynak: AA

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