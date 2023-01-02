Premier Lig devlerini tek tek mağlup ediyor! Liverpool da bozguna uğradı - Son Dakika
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Premier Lig devlerini tek tek mağlup ediyor! Liverpool da bozguna uğradı

02.01.2023 23:35

İngiltere Premier Lig'de dev takımlara kök söktüren Brentford'ın son kurbanı Liverpool oldu. 2 golü VAR'a takılan Brentford, dev rakibini 3-1'lik skorla yendi.

Liverpool, Premier Lig'deki şampiyonluk yarışından neredeyse koptu. Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında deplasmanda konuk olduğu Thomas Frank'ın hocalığını yaptığı Brentford'a 3-1 mağlup oldu.

Premier Lig devlerini bir bir avlıyorlar! Liverpool da bozguna uğradı

CHAMBERLAIN YETMEDİ

Brentford'un galibiyet golleri 19'da Konate (Kendi kalesine), 42. dakikada Wiska ve 84'te Bryan Mbeumo'dan geldi. Liverpool'un tek sayısını ise 50'de Chamberlain kaydetti. 28 puanda kalan Liverpool, 42 puanlı lider Arsenal'ın 14 puan gerisine düştü.

Premier Lig devlerini bir bir avlıyorlar! Liverpool da bozguna uğradı

SADECE ARSENAL KAZANDI

Brentford bu sezon Manchester United, Manchester City ve Liverpool'u mağlup etti. Chelsea ve Tottenham'la da berabere kaldılar. Brentford'u büyüklerden yalnızca Arsenal mağlup edebildi.

Premier Lig devlerini bir bir avlıyorlar! Liverpool da bozguna uğradı
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Premier Lig'de Liverpool, Brentford'a 3-1 yenildi Premier Lig'de Liverpool, Brentford'a 3-1 yenildi Premier Lig'de Liverpool, Leicester City'yi 2-1 yendi Premier Lig'de Liverpool, Leicester City'yi 2-1 yendi

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