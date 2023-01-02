Premier Lig devlerini tek tek mağlup ediyor! Liverpool da bozguna uğradı

Liverpool, Premier Lig'deki şampiyonluk yarışından neredeyse koptu. Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında deplasmanda konuk olduğu Thomas Frank'ın hocalığını yaptığı Brentford'a 3-1 mağlup oldu.
Brentford'un galibiyet golleri 19'da Konate (Kendi kalesine), 42. dakikada Wiska ve 84'te Bryan Mbeumo'dan geldi. Liverpool'un tek sayısını ise 50'de Chamberlain kaydetti. 28 puanda kalan Liverpool, 42 puanlı lider Arsenal'ın 14 puan gerisine düştü.
Brentford bu sezon Manchester United, Manchester City ve Liverpool'u mağlup etti. Chelsea ve Tottenham'la da berabere kaldılar. Brentford'u büyüklerden yalnızca Arsenal mağlup edebildi.
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