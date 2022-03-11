İngiltere Premier Lig'de şubat ayının futbolcusu Matip - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere Premier Lig'de şubat ayının futbolcusu Matip

11.03.2022 21:18
İngiltere Premier Lig'de şubat ayının futbolcusu Matip

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Joel Matip, şubat ayının futbolcusu seçildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Joel Matip, şubat ayının futbolcusu seçildi.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Liverpool'un geçen ay üçünde gol yemediği dört maçında da forma giyen 30 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun bu ödüle layık görüldüğü kaydedildi.

Deneyimli savunma oyuncusu, bu ödülü kazanan ilk Kamerunlu futbolcu oldu.

Bir maçı eksik Liverpool, şampiyonluk yarışında lider Manchester City'yi 6 puan geriden takip ediyor.

YORUMLAR
500

İngiltere Premier Lig, Premier Lig, Joel Matip, Liverpool, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İngiltere Premier Lig'de şubat ayının futbolcusu Matip - Son Dakika


Son Dakika
20:57 5 aylık hamile İrem'in ölümü için intihar demişlerdi! Aile fertlerine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
20:49 Maça gölge düşüren korkunç olay! 8 futbolcu hakeme saldırdı
20:41 Başkentte toplu taşıma ücretlerine zam geldi! Tam biniş ücreti 6,5 lira oldu
20:34 Müge Anlı'nın sözleri olay oldu: Sen almazsan karına, üst kat komşusu alır
20:23 Messi yakın arkadaşları tarafından eleştiri bombardımanına tutuldu: Yaptığı sahtekarlık
19:51 Bakan Koca'dan dikkat çeken 14 Mart Tıp Bayramı mesajı: Manevi sadakatimizin devam etmesini çok önemsiyorum
19:48 ABD Başkanı Biden, Rusya'ya karşı yeni yaptırımları açıkladı! Ticari ilişkiler durduruldu
19:43 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 123 kişi hayatını kaybetti, 25 bin 401 yeni vaka tespit edildi
19:24 Chelsea'ye talip olan iş insanı Muhsin Bayrak'tan yeni açıklama geldi: "Kulübü satın alabilirsiniz" dediler
18:38 MHK'den çok konuşulacak yeni kararlar yolda! Hakem Ümit Öztürk'ün de görevine son verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 21:25:59. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere Premier Lig'de şubat ayının futbolcusu Matip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement