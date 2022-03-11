İngiltere Premier Lig'de şubat ayının futbolcusu Matip - Son Dakika

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Joel Matip, şubat ayının futbolcusu seçildi.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Liverpool'un geçen ay üçünde gol yemediği dört maçında da forma giyen 30 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun bu ödüle layık görüldüğü kaydedildi.

Deneyimli savunma oyuncusu, bu ödülü kazanan ilk Kamerunlu futbolcu oldu.

Bir maçı eksik Liverpool, şampiyonluk yarışında lider Manchester City'yi 6 puan geriden takip ediyor.