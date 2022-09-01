Fulham, Brezilyalı futbolcu Willian'ı transfer etti - Son Dakika
Üye Girişi

Fulham, Brezilyalı futbolcu Willian'ı transfer etti

01.09.2022 20:34
Fulham, Brezilyalı futbolcu Willian'ı transfer etti

İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian'ı renklerine bağladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian'ı renklerine bağladı.

Fulham Kulübü, Corinthians'tan ayrılan 34 yaşındaki futbolcuyla bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Willian, Avrupa'da Shakhtar Donetsk, Anzhi, Chelsea ve Arsenal formaları giydikten sonra geçen yıl futbola başladığı Corinthians'a dönmüştü.

Corinthians'tan geçen ay ayrılan Willian, takımıyla 45 maçta bir gol, 6 asist üretti.

Ayrıca Fulham, Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından Fransız sol bek Layvin Kurzawa'yı bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Shakhtar Donetsk, Willian, Fulham, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fulham, Brezilyalı futbolcu Willian'ı transfer etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:08 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe'den Pelkas'ı renklerine bağladı
19:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Doğu Perinçek'in Hz. Muhammed'le ilgili sözlerine tepki: Hadsizlik
19:08 TFF binasına düzenlenen saldırı hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı
18:54 AK Partili Çelik'ten TFF binasına yapılan saldırıyla ilgili ilk açıklama: Olay bütün yönleriyle araştırılıyor
18:38 Türkiye Futbol Federasyonu binasına silahlı saldırı! 5 kurşun sıkıldı
18:18 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Van'da 1'i turuncu kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi
18:15 Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup, Fortuna Sittard'a transfer oldu
17:58 Şarkıcı Gülşen 3 sunucu hakkında tedbir talep etti! Kendisi hakkında 1 ay konuşamayacaklar
17:23 "Demir Yumruk" vuruldu! Erol Evcil'e 30 yıl 9 ay hapis talebi
17:15 Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in gol kralı olan Umut Bozok Trabzonspor'a transfer oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 20:34:39. #1.12#
SON DAKİKA: Fulham, Brezilyalı futbolcu Willian'ı transfer etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement