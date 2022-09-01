Ayrıca Fulham, Fransa 'nın Paris Saint-Germain takımından Fransız sol bek Layvin Kurzawa'yı bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Fulham, Brezilyalı futbolcu Willian'ı transfer etti - Son Dakika

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