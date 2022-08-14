Tansiyonun tavan yaptığı Londra derbisinde, Chelsea ile Tottenham yenişemedi! Maça Conte ile Tuchel'in tartışması damga vurdu

Instagram bazı çalışanlarına daha az ödeme yapıyor! İşte nedeni

Kaynak: AA

Tottenham, Chelsea, Londra, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Londra derbisinde Chelsea ile Tottenham 2-2 berabere kaldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.