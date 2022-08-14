West Ham United'ı 1-0 yenen Nottingham Forest, 21. yüzyıldaki ilk Premier Lig galibiyetini aldı - Son Dakika
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West Ham United'ı 1-0 yenen Nottingham Forest, 21. yüzyıldaki ilk Premier Lig galibiyetini aldı

14.08.2022 18:20
West Ham United'ı 1-0 yenen Nottingham Forest, 21. yüzyıldaki ilk Premier Lig galibiyetini aldı

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Nottingham Forest, sahasında West Ham United'ı Taiwo Awoniyi'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlı ekip, bu sonucun ardından 21. yüzyıldaki ilk Premier Lig galibiyetini almış oldu.

Nottingham Forest ile West Ham United, Premier Lig'in 2. haftasında City Ground'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

23 YIL SONRA PREMIER LİG'DE İLK GALİBİYET

Karşılaşmada Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golü 45+2. dakikada Taiwo Awoniyi kaydetti. 23 yıl sonra Premier Lig'e yükselen kırmızı-beyazlılar, bu sonuçla yeni sezonda ilk galibiyetini elde etti.

West Ham United'ı tek golle deviren Nottingham Forest, 23 yıl sonra Premier Lig'de ilki yaşadı

SIRADAKİ RAKİP EVERTON

Ligin bir sonraki haftasında Nottingham Forest, Everton deplasmanına gidecek. West Ham United, sahasında Brighton ile karşılaşacak.

West Ham United'ı tek golle deviren Nottingham Forest, 23 yıl sonra Premier Lig'de ilki yaşadı
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Nottingham Forest, West Ham United, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor West Ham United'ı 1-0 yenen Nottingham Forest, 21. yüzyıldaki ilk Premier Lig galibiyetini aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: West Ham United'ı 1-0 yenen Nottingham Forest, 21. yüzyıldaki ilk Premier Lig galibiyetini aldı - Son Dakika
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