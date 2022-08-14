Nottingham Forest ile West Ham United, Premier Lig'in 2. haftasında City Ground'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Karşılaşmada Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golü 45+2. dakikada Taiwo Awoniyi kaydetti. 23 yıl sonra Premier Lig'e yükselen kırmızı-beyazlılar, bu sonuçla yeni sezonda ilk galibiyetini elde etti.
Ligin bir sonraki haftasında Nottingham Forest, Everton deplasmanına gidecek. West Ham United, sahasında Brighton ile karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › West Ham United'ı 1-0 yenen Nottingham Forest, 21. yüzyıldaki ilk Premier Lig galibiyetini aldı - Son Dakika