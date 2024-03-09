Inter, deplasmanda Bologna'yı 1-0 yendi - Son Dakika
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Spor

Inter, deplasmanda Bologna'yı 1-0 yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 28. haftasında Inter, deplasmanda Bologna'yı 1-0 yendi. Yann Aurel Bisseck'in attığı golle Inter, galibiyeti elde etti. Hakan Çalhanoğlu ise maça ilk 11'de başlayıp 61 dakika sahada kaldı. Lider Inter, üst üste 10. galibiyetini alarak puanını 75'e çıkardı ve Juventus ile arasındaki farkı 18'e çıkardı. Bologna ise 51 puanla 4. sırada yer aldı.

09.03.2024 22:09  Güncelleme: 22:13
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 28. haftasında Inter, deplasmanda Bologna'yı 1-0 yendi.

Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanan mücadelenin 37. dakikasında rakip fileleri havalandıran Yann Aurel Bisseck, Inter'e tek gollü galibiyeti getirdi.

Inter formasıyla maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 61 dakika sahada kaldı.

Serie A'da üst üste 10. galibiyetini alarak puanını 75 yapan lider Inter, bir maç eksiği bulunan en yakın rakibi Juventus ile arasındaki farkı 18'e çıkardı. Ligde 6 haftalık galibiyet serisi sona eren Bologna ise 51 puanla 4. sırada yer aldı.

Kaynak: AA

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