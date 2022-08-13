İngiliz devi, 35 milyon euro değerindeki Hakan Çalhanoğlu'nu ucuza getirmek istiyor - Son Dakika
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İngiliz devi, 35 milyon euro değerindeki Hakan Çalhanoğlu'nu ucuza getirmek istiyor

13.08.2022 14:49

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu için Premier Lig ekibi İngiliz devi devreye girdi. Tottenham, Çalhanoğlu için teknik direktör Conte'nin kadroda düşünmediği Lo Celso'yu takasta kullanmak istediğini bildirdi. Sosyal medyada karıştıran haber sonrası futbolseverler, 35 milyon euro piyasa değeri bulunan Hakan'a karşılık 22 milyon euroluk Lo Celso'nun önerilmesine şaşkınlıklarını belirttiler.

Antonio Conte yönetiminde bu sezon Premier Lig'de zirveyi hedefleyen Tottenham transferde hız kesmiyor. Perisic, Bissouma ve Richarlison gibi yıldızları kadrosuna katan İngiliz devinin yeni hedefi milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu.

CONTE, HAKAN'I İSTİYOR

Star'ın İngiliz basınından aktardığı habere göre, Bu sezon zirveye oynayacak bir kadro kurmak isteyen Tottenham'da tecrübeli çalıştırıcı Antonio Conte, kurmaylarına Hakan Çalhanoğlu için talimatı verdi.

Herkes, 'Bu nasıl teklif' diyor! Tottenham, Hakan Çalhanoğlu transferi için düğmeye bastı

LO CELSO TAKASTA KULLANILACAK

Haberde, Tottenham'ın Hakan Çalhanoğlu için Inter'e Lo Celso ile takas teklifinde bulunacağı belirtildi. Ancak İtalyan ekibinin takas teklifine sıcak bakmadığı ifade edildi. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Herkes, 'Bu nasıl teklif' diyor! Tottenham, Hakan Çalhanoğlu transferi için düğmeye bastı
Herkes, 'Bu nasıl teklif' diyor! Tottenham, Hakan Çalhanoğlu transferi için düğmeye bastı

TOTTENHAM'IN TEKLİFİ ŞAŞIRTTI

Sosyal medyada büyük ses getiren haber sonrası futbolseverler, piyasa değeri 35 milyon euro olan Hakan Çalhanoğlu'na karşılık 22 milyon euroluk Lo Celso'nun önerilmesine "Bu nasıl teklif" yorumunda bulundu.

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Hakan Çalhanoğlu, Tottenham, Spor, Son Dakika

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