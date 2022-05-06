Inter, geriye düştüğü maçta Empoli'yi yendi - Son Dakika
Üye Girişi

Inter, geriye düştüğü maçta Empoli'yi yendi

06.05.2022 21:53
Inter, geriye düştüğü maçta Empoli'yi yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 36. haftasında Inter, Empoli'yi 4-2 yendi ve maç fazlasıyla lider oldu.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 36. haftasında Inter, Empoli'yi 4-2 yendi ve maç fazlasıyla lider oldu.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Inter, orta sıralardaki Empoli'yi Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf arka arkaya goller bulan konuk ekip oldu. Empoli, 5. dakikada Andrea Pinamonti ve 28. dakikada Kristjan Asllani ile maçta öne geçti: 0-2.

Inter, 40. dakikada Simone Romagnoli'nin kendi kalesine attığı golle farkı 1'e indirdi: 1-2. 45. dakikada ev sahibi takım, Lautaro Martinez ile skoru eşitledi: 2-2 ve devreye beraberlikle gidildi.

Maçın ikinci yarısında, Martinez 64. dakikada bir gol daha atarak Inter'i 3-2 öne geçirdi. 90+4. dakikada Inter, Alexis Sanchez ile farkı 2'ye çıkardı ve skoru 4-2 yaptı.

Bu arada, Inter'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 70 dakika mücadele etti ve daha sonra yerini Arturo Vidal'e bıraktı.

Inter, Empoli karşısında 2 farklı geriye düştüğü maçı 4-2 kazandı ve puanını 78'e çıkardı. Empoli ise 37 puanla 14. sırada kaldı.

Empoli karşısında zorlansa da sahadan galibiyetle ayrılan Inter, maç fazlasıyla şampiyonluk yarışında olduğu ezeli rakibi Milan'dan liderlik koltuğunu aldı.

Milan ise 36. haftadaki maçında 8 Mayıs'ta Hellas Verona'ya konuk olacak.

YORUMLAR
500
İSTANBUL-(Fotoğraflarıyla)- SAHİLDE FOTOĞRAF ÇEKİLİRKEN DÜŞTÜĞÜ BOĞAZ'DA KAYBOLDU İSTANBUL-(Fotoğraflarıyla)- SAHİLDE FOTOĞRAF ÇEKİLİRKEN DÜŞTÜĞÜ BOĞAZ'DA KAYBOLDU SAHİLDE FOTOĞRAF ÇEKİLİRKEN DÜŞTÜĞÜ BOĞAZ'DA KAYBOLDU SAHİLDE FOTOĞRAF ÇEKİLİRKEN DÜŞTÜĞÜ BOĞAZ'DA KAYBOLDU Düştüğü yerden kalkamadı, ekipler camdan girip kurtardı Düştüğü yerden kalkamadı, ekipler camdan girip kurtardı

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Inter, geriye düştüğü maçta Empoli'yi yendi - Son Dakika


Son Dakika
21:39 Bahçelievler'de alkol alan kadın polis meslektaşını dövdü!
21:38 Küba'nın başkenti Havana'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı
21:37 Ümit Özdağ'dan yeni meydan okuma! Canlı yayında konuştu: Hesabını sormazsam gözüm açık gider
21:35 Fenerbahçe, Beşiktaş'ın listesindeki 1 numaralı golcü için düğmeye bastı!
21:34 Araç park meselesi nedeniyle tartıştığı komşusunu kurşun yağmuruna tuttu
20:43 Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük yıkım! Arda Güler ve Kim Min-Jae, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek
20:38 CHP'li Kaboğlu Gezi tutuklularını ziyaret etti: Yerleri burası değil!
20:18 Pandemi nedeniyle ara verilmişti! "Gece Metrosu" seferleri İstanbul'da tekrar başladı
20:17 Trabzonspor, Hatay'da coşkuyla karşılandı! Futbolcular sahaya çıkarken rakip takım tarafından alkışlandı
19:48 Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle fotoğrafına ünlülerden tepki yağdı: Ben bu otobüsten inerim arkadaş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 21:59:48. #1.13#
SON DAKİKA: Inter, geriye düştüğü maçta Empoli'yi yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement