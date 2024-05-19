Inter, Lazio ile berabere kaldı - Son Dakika
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Spor

Inter, Lazio ile berabere kaldı

Inter, Lazio ile berabere kaldı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 37. haftasında şampiyon Inter, sahasında Lazio ile 1-1 berabere kaldı. Lazio, 32. dakikada attığı golle öne geçti. Inter, 87. dakikada gol buldu ve maç 1-1 sona erdi. Hakan Çalhanoğlu 77 dakika sahada kaldı. Inter 93 puana çıkarken, Lazio 7. sırada yer aldı. Sassuolo ise Cagliari'ye yenilerek ligden düşen ikinci takım oldu.

19.05.2024 21:47
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 37. haftasında şampiyon Inter, sahasında Lazio ile 1-1 berabere kaldı.

Serie A'da şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden Inter, Giuseppe Meazza Stadı'nda Lazio'yu ağırladı.

Lazio, 32. dakikada Daichi Kamada'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Inter, rakibine 87. dakikada Denzel Dumfries'in golüyle cevap verdi ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Inter'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 77 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Inter, 93 puana çıktı. Lazio ise 60 puanla 7. sırada yer aldı.

Öte yandan günün diğer maçında Cagliari'ye 2-0 yenilen Sassuolo, Salernitana'nın ardından bitime bir hafta kala ligden düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.

Kaynak: AA

Hakan Çalhanoğlu, Lazio, Spor, Güncel, Son Dakika

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