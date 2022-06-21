Inzaghi, geçen yıl geldiği Inter'de 1 İtalya Kupası, 1 de İtalya Süper Kupası kazanma başarısı göstermiş, Serie A'da ise şampiyonluğu son haftalara kadar kovalamış ancak rakibi Milan 'a kaptırarak ikinci olmuştu.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Inter, teknik direktör Inzaghi'nin sözleşmesini 2024'e kadar uzattı - Son Dakika

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