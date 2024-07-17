IOF'nin 32. Olağan Genel Kurul Toplantısı İskoçya'da yapıldı

Spor

Uluslararası Oryantiring Federasyonunun (IOF) 32. Olağan Genel Kurul Toplantısı, İskoçya'da yapıldı.

Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Edinburgh'da gerçekleştirilen genel kurula Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu, başkan vekili Umut Davut Başoğlu ile dış ilişkiler kurulu başkanı Gökhan Ünal katıldı.

Genel kurulda Tom Hallowell IOF Başkanı olarak seçilirken, Türkiye Oryantiring Federasyonu temsilcisi Tatiana Kalenderoğlu ise kıdemli başkan yardımcısı olarak 2026'ya kadar görevine devam edecek.