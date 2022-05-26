SPOR İskenderun'da şampiyonluk coşkusu - Son Dakika
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SPOR İskenderun'da şampiyonluk coşkusu

26.05.2022 21:01

SPOR İskenderun'da şampiyonluk coşkusuUfuk AKTUĞ İSKENDERUN (Hatay), (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup play-off final karşılaşmasında Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nü penaltı atışlarıyla 8-7 yenerek 2'nci Lig'e yükselen İskenderunspor, şampiyonluk kupasıyla bugün kente geldi.

SPOR İskenderun'da şampiyonluk coşkusu

Ufuk AKTUĞ İSKENDERUN (Hatay), (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup play-off final karşılaşmasında Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nü penaltı atışlarıyla 8-7 yenerek 2'nci Lig'e yükselen İskenderunspor, şampiyonluk kupasıyla bugün kente geldi. İskenderunspor yöneticileri, futbolcuları ve taraftarlar, şampiyonluğu kutladı.

Ankara'da oynanan play-off finalinde Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nü penaltı atışlarıyla yenen İskenderunspor, şampiyonluk kupasıyla bugün kente dönüş yaptı. İskenderunspor kafilesini, kente girişinde yaklaşık 2 bin taraftar karşıladı. Kulüp yönetimi, teknik heyet ve futbolcuları taşıyan otobüs, kentin girişi olarak bilinen Mete Aslan Bulvarı'nda İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ve taraftarlar tarafından durduruldu.

İskenderunspor taraftarları, takımı taşıyan otobüsün çevresinde Şehitler ölmez vatan bölünmez sloganları attı. Taraftarlar ve kafile, daha sonra tesislere geçiş yaptı. İskenderun kafilesi, tesislerde de coşkuyla karışlanırken, şehitler için Fatiha suresi okundu. (DHA)

SPOR İskenderun'da şampiyonluk coşkusu
SPOR İskenderun'da şampiyonluk coşkusu
SPOR İskenderun'da şampiyonluk coşkusu
SPOR İskenderun'da şampiyonluk coşkusu
SPOR İskenderun'da şampiyonluk coşkusu
SPOR İskenderun'da şampiyonluk coşkusu
SPOR İskenderun'da şampiyonluk coşkusu
SPOR İskenderun'da şampiyonluk coşkusu
SPOR İskenderun'da şampiyonluk coşkusu

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Kaynak: DHA

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