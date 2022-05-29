İskenderunspor, 2. Lig'e yükselme hayaline Riekerink öncülüğünde ulaştı Açıklaması - Son Dakika
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İskenderunspor, 2. Lig'e yükselme hayaline Riekerink öncülüğünde ulaştı Açıklaması

29.05.2022 11:02
İskenderunspor, 2. Lig'e yükselme hayaline Riekerink öncülüğünde ulaştı Açıklaması

TFF 3. Lig 2. Grup play-off finalini kazanarak TFF 2. Lig'e yükselen İskenderunspor'un CEO'su Hollandalı futbol adamı Jan Olde Riekerink, sezon başında koydukları hedefe ulaştıklarını söyledi.

TFF 3. Lig 2. Grup play-off finalini kazanarak TFF 2. Lig'e yükselen İskenderunspor'un CEO'su Hollandalı futbol adamı Jan Olde Riekerink, sezon başında koydukları hedefe ulaştıklarını söyledi.

Akdeniz temsilcisi, ligi 74 puanla ikinci sırada bitirip yarı finalde 52 Orduspor FK'yi, finalde de Alagöz Holding Iğdır FK'yi yenerek 2. Lig'e yükseldi.

Riekerink, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun başında hedeflerinin 2. Lig'e çıkmak olduğunu aktardı.

Bunun en kolay yolunun şampiyonluktan geçtiğini ancak bunu başaramadıklarını belirten Riekerink, şöyle konuştu:

"Golcü bir takımız. Ligde de en çok gol atan takım biz olduk. Sonuç olarak bakılırsa play-off'ta iki takımı da yenip hedefimize ulaşmış olduk. Şehre geldiğimiz akşam taraftar bizi bekliyordu. Taraftarın da bize inandığını, bizim başarımıza güvendiğini görebiliyorduk. Şehirde otobüsle tur attık. İşte o zaman insanların gurur duyduğunu görebiliyorduk. Bu şehir, hatta Türkiye futbolla çok ilgili ve biz de böyle bir başarı kaydedip onlara derin duygular yaşattığımız için çok sevindik."

Kulüp Başkanı Bolat: "İyi yerlere geleceğiz"

Kulüp Başkanı Hakan Bolat da kulübün yeniden yapılandığını dile getirdi.

Takımı devraldıkları ilk yılda da play-off şampiyonu olarak üst lige çıktıklarını aktaran Bolat, bunun çok büyük bir başarı olduğunu ifade etti.

Bolat, kentin 27 yıllık 2. Lig hasretine son verdiklerini vurgulayarak, "İnşallah, Allah nasip ederse bundan sonra daha iyi bir yapılanmayla iyi yerlere geleceğiz." dedi.

Teknik Direktör Yenihayat: "Şampiyon olduk, mutluyuz"

İskenderunspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat da kulübün sezona şampiyonluk parolasıyla başladığını ifade etti.

Kendisinin de göreve Iğdır FK maçıyla geldiğini ve sezonu yine Iğdır maçıyla bitirdiğini anlatan Yenihayat, son ana kadar şampiyonluğu kovaladıklarını aktardı.

Yenihayat, play-off mücadelesine değinerek, "Oyuncularımıza her zaman play-off'un da bizim için bir hedef olduğunu söyledik. Amaç sezon başı 2. Lig'e çıkmaktı. Nasıl çıkıldığına değil, 'nasıl çıkarız?' diye bakmak gerekiyordu. Nihayetinde önce Ordu'yu eleyip final maçında da Iğdır'ı geçip şampiyon olduk, mutluyuz." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

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