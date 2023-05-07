İskoç devi Celtic, ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti - Son Dakika
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İskoç devi Celtic, ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

07.05.2023 19:08

İskoçya Ligi'nde bitime 4 hafta kala ipi göğüslemeyi garantileyen Celtic, 53'üncü şampiyonluğuna ulaştı.

Hearts'ı deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup eden Celtic, İskoçya Ligi'nde Celtic, bitime 4 hafta kala 53. şampiyonluğunu ilan etti.

ÜST ÜSTE İKİNCİ ŞAMPİYONLUK

2-0'lık maçta Celtic'e galibiyeti ve şampiyonluğu getiren golleri Kyogo Furuhashi ve Oh Hyun-Gyu kaydetti. Bu sonuçla puanını 95'e yükselten Celtic, en yakın takipçisi Rangers'ın durumuna bakmaksızın şampiyonluğunu ilan etti. Celtic üst üste ikinci, toplamda 53. şampiyonluğuna ulaştı.

İşte büyük takım! Celtic, ligin bitimine 4 hafta kala 53'üncü şampiyonluğunu ilan etti

105 GOL ATTILAR

İskoç devi Celtic bu sezon oynadığı maçlarda 105 gol atıp 25 gol yedi. 15 maçta da hiç gol yemediler.

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İşte büyük takım! Celtic, ligin bitimine 4 hafta kala 53'üncü şampiyonluğunu ilan etti İşte büyük takım! Celtic, ligin bitimine 4 hafta kala 53'üncü şampiyonluğunu ilan etti

Hearts, Celtic, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İskoç devi Celtic, ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti - Son Dakika


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