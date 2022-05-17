SPOR İsmail Köybaşı: Real Madrid bile şampiyonluğunu bu şekilde yaşayamaz - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR İsmail Köybaşı: Real Madrid bile şampiyonluğunu bu şekilde yaşayamaz

17.05.2022 10:59

İsmail Köybaşı: Real Madrid bile şampiyonluğunu bu şekilde yaşayamaz"Hak ederek elde ettiğimiz şampiyonluğu, son derece güzel yaşıyoruz""Ahmet Çalık kardeşimizi bir kere daha rahmetle anıyoruz""Kaptan Uğurcan, Abdülkadir Ömür ve Dorukhan sahiplenmeyi çok iyi yaptı""Taraftarlarımıza...

İsmail Köybaşı: Real Madrid bile şampiyonluğunu bu şekilde yaşayamaz

"Hak ederek elde ettiğimiz şampiyonluğu, son derece güzel yaşıyoruz"

"Ahmet Çalık kardeşimizi bir kere daha rahmetle anıyoruz"

"Kaptan Uğurcan, Abdülkadir Ömür ve Dorukhan sahiplenmeyi çok iyi yaptı"

"Taraftarlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi iletiyorum"

"Taraftarımız sonuna kadar her şeyin en güzelini hak ettiler"

İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, (DHA) - Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu İsmail Köybaşı, bordo mavili takımın şampiyonluğunu Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi. Köybaşı, "Aslında biraz abartı gibi gelecek ama Real Madrid şampiyonluk sevincini bu şekilde yaşayamaz. Duygularımızı mükemmel yaşadığımızı düşünüyorum" dedi.

Şampiyonluk kutlamalarının çok özel geçtiğine vurgu yapan Köybaşı, "Aslında biraz abartı gibi gelecek ama Real Madrid şampiyonluk sevincini bu şekilde yaşayamaz. Duygularımızı mükemmel yaşadığımızı düşünüyorum. Hak ederek elde ettiğimiz şampiyonluğu son derece güzel yaşıyoruz. Yaşamaya da devam edeceğiz. Bunu sonuna kadar hak ettik. Adını da vermiş olduğumuz Ahmet Çalık sezonunda Ahmet Çalık kardeşimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Ailesine de sabırlar diliyorum. Çok güzel bir aileyiz. Abdullah hocamızın birleştiriciliğinde teknik heyetimiz, başkanımız, yönetim kurulumuz, taraftarlarımız, çalışanlarımız, futbolcu arkadaşlarımız hepsine teşekkür ediyorum. Mükemmel bir sinerji yakaladık. Umut ediyorum ki bu enerji ve sinerji hep böyle aratarak devam eder. Şu anda mutlulukları yaşıyoruz. Bu mutluluklar da hep böyle. Bir gün bunlar bir tarafa bırakıp daha yeni mutluluklar için devam etmeye başlayacağız" açıklamasında bulundu.

"KAPTAN UĞURCAN, ABDÜLKADİR ÖMÜR, VE DORUKHAN SAHİPLENMEYİ ÇOK İYİ YAPTI"

Takımdaki havanın şampiyonluğa büyük bir etkisi olduğuna değinen tecrübeli oyuncu, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Kaptan Uğurcan ve Abdülkadir Ömür'ü ve onlarla Dorukhan da bence bu sahiplenmeyi çok iyi yaptı. Burada uzun süre zaman almış Nwakaeme olsun sonradan katılmasına rağmen Bakasetas olsun Djaniny olsun bunlar da çok katkı verdi. Marek Hamsik'i zaten söylemeye gerek yok. Muhteşem bir kadroya sahibiz. Oynamayan Murat cem altyapı da olmasına rağmen müthiş bir sahiplenme müthiş bir yetenek. Yunus Mallı müthiş bir karakter. Yani tek tek isim söylemek istemiyorum ama arkadaşlarımın hepsini ben çok seviyorum. Biz çok güzel bir aileyiz. Sonuna kadar bütün güzellikleri de hak eden bir grup var. Sizler de bunu görüyorsunuz gözlemliyorsunuzdur. Emeği geçen herkese tekrardan teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLARIMIZA SONSUZ TEŞEKKÜRLERİMİZİ İLETİYORUM"

Köybaşı, bordo mavili taraftara teşekkürlerini iletirken, "Taraftarlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Burada olan, burada olmak isteyip de olamayan ülkenin her tarafında olan Trabzonspor camiasına selam olsun. Sonuna kadar her şeyin en güzelini hak ettiler. Doya doya da yaşamaya devam etsinler. Bizler de sevinçlerine ortak olalım. Dediğiniz gibi başarı yeni bir başarıyı da getirir ve bir sorumluluk yükler. Bu sorumlulukları da biz kaldırabilecek kapasitede olduğumuzu düşünüyorum. Gelişerek devam etmeliyiz. Bununla yetinmemeliyiz. Bu çok önemli bence. Gelişmeye çalışmak bence çok değerli" diye konuştu.

SPOR İsmail Köybaşı: Real Madrid bile şampiyonluğunu bu şekilde yaşayamaz
SPOR İsmail Köybaşı: Real Madrid bile şampiyonluğunu bu şekilde yaşayamaz
SPOR İsmail Köybaşı: Real Madrid bile şampiyonluğunu bu şekilde yaşayamaz
SPOR İsmail Köybaşı: Real Madrid bile şampiyonluğunu bu şekilde yaşayamaz
SPOR İsmail Köybaşı: Real Madrid bile şampiyonluğunu bu şekilde yaşayamaz

YORUMLAR
500
Yaz döneminin 1 numaralı transferinde beklenen oldu: Kylian Mbappe, Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Yaz döneminin 1 numaralı transferinde beklenen oldu: Kylian Mbappe, Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Cadiz forması giyen Akapo, Real Madrid maçında ayağına ciddi darbeler aldı: Ezikler ve kan izleri dikkat çekti Cadiz forması giyen Akapo, Real Madrid maçında ayağına ciddi darbeler aldı: Ezikler ve kan izleri dikkat çekti
Kaynak: DHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor SPOR İsmail Köybaşı: Real Madrid bile şampiyonluğunu bu şekilde yaşayamaz - Son Dakika


Son Dakika
16:36 Yatakta uyuyan karısına sarıldığını sandı, karşısındakiyle göz göze gelince korkudan titredi
16:34 Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, babasının yakın korumasının öldürülmesi hakkında konuştu: Şüpheli bir durum görünmüyor
16:33 İstanbul Tabip Odası'ndan 'Beyaz Miting' çağrısı: Ankara'yı beyaza boyamaya gidiyoruz
16:31 Finlandiya Parlamentosu'ndan NATO onayı! Parlamentodan geçti
16:31 Putin'den Avrupa ülkelerine eleştiri: Rus enerji kaynaklarından vazgeçme politikaları ekonomik intihardır
16:30 Almanya'da kedilerin sokağa çıkması yasaklandı! Cezası 50 bin euro
16:29 Nişan töreninde damadına elini öptürmemesi dikkat çekmişti! Tatlıses: Bilen bilir kimseye öptürmem
16:27 Fatih Terim'den 22 yıl önceki UEFA zaferi hatırlatması
16:16 Bir okulun kapısına gelen timsah yetkiler tarafından böyle yakalandı
16:14 Bilim insanları aylardır bu mağaraya girmek için hazırlık yapıyorlardı! Balta vurulmamış, ender bitkilerin olduğu orman tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 17:05:59. #1.13#
SON DAKİKA: SPOR İsmail Köybaşı: Real Madrid bile şampiyonluğunu bu şekilde yaşayamaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement