İspanya'da taraftarlar birbirine girdi! Dev kavgada sandalyeler ve bıçaklar havada uçuştu - Son Dakika
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İspanya'da taraftarlar birbirine girdi! Dev kavgada sandalyeler ve bıçaklar havada uçuştu

18.05.2022 23:21

İspanya gerçekleşen Eintracht Frankfurt-Rangers, Avrupa Ligi final maçı öncesinde iki takım taraftarları birbirine girdi. Taraftarlar caddenin ortasında kavga etti. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada çok sayıda bıçaklanma vakası yaşandığı açıklandı.

Avrupa Ligi finali Eintracht Frankfurt ile Rangers arasında İspanya'nın Sevilla şehrinde oynandı. Dev mücadele öncesinde şehrin caddeleri savaş alanına döndü.

FRANKFURT TARAFTARLARI GÖZALTINA ALINDI

Şehirde karşı karşıya gelen iki takım taraftarları birbirlerine etrafta ne buldukları her şeyi fırlattı. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada çok sayıda bıçaklanma vakasının yaşandığı bildirildi. 200 kadar Frankfurt taraftarının İspanyol polisi tarafından gözaltına alındığı ifade ediliyor.

Avrupa'nın göbeğinde görülmemiş barbarlık! Dev final öncesinde birbirlerini bıçakladılar
Avrupa'nın göbeğinde görülmemiş barbarlık! Dev final öncesinde birbirlerini bıçakladılar

FUTBOLSEVERLER GÖRÜNTÜLERE İSYAN ETTİ

Sosyal medyada da büyük ses getiren görüntüler sonrası futbolseverler, yaşananları barbarlık olarak değerlendirdi. Özellikle Alman holiganların, İspanya sokaklarında dehşet saçtığı ve yakaladıkları Rangers taraftarlarını acımasızca dövdükleri belirtildi.

Avrupa'nın göbeğinde görülmemiş barbarlık! Dev final öncesinde birbirlerini bıçakladılar
Avrupa'nın göbeğinde görülmemiş barbarlık! Dev final öncesinde birbirlerini bıçakladılar
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Eintracht Frankfurt-Rangers Eintracht Frankfurt-Rangers UEFA Avrupa Ligi finaline doğru UEFA Avrupa Ligi finaline doğru

Eintracht Frankfurt, Frankfurt, Rangers, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İspanya'da taraftarlar birbirine girdi! Dev kavgada sandalyeler ve bıçaklar havada uçuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İspanya'da taraftarlar birbirine girdi! Dev kavgada sandalyeler ve bıçaklar havada uçuştu - Son Dakika
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