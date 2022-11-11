İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis Enrique'den şok kadro! İşte Dünya Kupası kadrosuna alınmayan yıldız isimler... - Son Dakika
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İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis Enrique'den şok kadro! İşte Dünya Kupası kadrosuna alınmayan yıldız isimler...

11.11.2022 16:42

İspanya Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası'nda mücadelede edeceği kadro açıklandı. Teknik direktör Luis Enrique'nin oyuncu seçimleri dikkat çekti.

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek İspanya Milli Takımı'nın 26 kişilik kadrosu açıklandı. Teknik direktör Luis Enrique'nin sürpriz tercihleri dikkat çekti.

YILDIZ FUTBOLCULAR KADRODA YOK

İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis Enrique'nin açıkladığı kadroda Paris Saint Germain'in deneyimli stoperi Sergio Ramos, Manchester United'ın kalecisi David De Gea ve Liverpool'un orta sahası Thiago yer almadı.

İspanya'nın 26 kişilik Dünya Kupası kadrosu şöyle:

Kaleciler: Unai Simon (Athletic Bilbao), Robert Sanchez (Brighton&Hove Albion), David Raya (Brentford).

Defans: Dani Carvajal (Real Madrid), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Eric Garcia (Barcelona), Hugo Guillamon (Valenica), Pau Torres (Villarreal), Jordi Alba (Barcelona), Aymeric Laporte (Manchester City), Jose Luis Gaya (Valencia).

Orta saha: Sergio Busquets (Barcelona), Carlos Soler (Valencia), Rodrigo Hernandez "Rodri" (Manchester City), Pablo Martin Paez Gavira "Gavi" (Barcelona), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pedro Gonzalez Lopez "Pedri" (Barcelona), Jorge Resurrecccion "Koke" (Atletico Madrid).

Forvet: Ferran Torres (Barcelona), Ansu Fati (Barcelona), Dani Olmo (Leipzig), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yeremy Pino (Villarreal), Pablo Sarabia (Paris Saint Germain), Marco Asensio (Real Madrid), Alvaro Morata (Atletico Madrid).

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İspanya Milli Takımı, Thiago Alcantara, Sergio Ramos, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis Enrique'den şok kadro! İşte Dünya Kupası kadrosuna alınmayan yıldız isimler... - Son Dakika


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SON DAKİKA: İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis Enrique'den şok kadro! İşte Dünya Kupası kadrosuna alınmayan yıldız isimler... - Son Dakika
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