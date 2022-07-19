İspanyol basınından ilginç iddia! Ronaldo, cinsel organını büyütmek için botoks yaptırmış - Son Dakika
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İspanyol basınından ilginç iddia! Ronaldo, cinsel organını büyütmek için botoks yaptırmış

19.07.2022 14:39

İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da top koşturan ve takımdan ayrılmak istediğini ifade eden Cristiano Ronaldo, bu sefer özel hayatıyla konuşuldu. İspanyol basını yıldız futbolcunun cinsel organını büyüttürmek için botoks yaptırdığı iddia etti.

Geçen sezon Juventus'tan ayrılıp efsane olduğu Manchester United'a dönen ve transfer sezonu başından beri adı başka dev kulüplerle anılan Cristiano Ronaldo için bomba bir iddia ortaya atıldı.

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Yok artık Ronaldo! Süper yıldızın cinsel organını büyüttürmesi hayranlarında deprem etkisi yarattı

BOTOKS YAPTIRDI

Vücudunda birçok estetik bulunan Cristiano Ronaldo için bir iddia ortaya atıldı. Marca gazetesi, Cristiano Ronaldo'nun cinsel organını büyütmek için botoks yaptırdığını öne sürdü. Bu operasyonun iki yıl boyunca kalıcı olduğu ve dikiş gerektirmediği belirtilirken, işe yaramasının garanti olmadığı ifade aktarıldı. Dünyaca ünlü süper yıldız için ortaya atılan bu iddia ise büyük yankı uyandırdı.

Yok artık Ronaldo! Süper yıldızın cinsel organını büyüttürmesi hayranlarında deprem etkisi yarattı
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Manchester United, Cristiano, Juventus, Cinsellik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İspanyol basınından ilginç iddia! Ronaldo, cinsel organını büyütmek için botoks yaptırmış - Son Dakika


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