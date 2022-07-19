İspanyol basınından ilginç iddia! Ronaldo, cinsel organını büyütmek için botoks yaptırmış

Geçen sezon Juventus'tan ayrılıp efsane olduğu Manchester United'a dönen ve transfer sezonu başından beri adı başka dev kulüplerle anılan Cristiano Ronaldo için bomba bir iddia ortaya atıldı.

BOTOKS YAPTIRDI

Vücudunda birçok estetik bulunan Cristiano Ronaldo için bir iddia ortaya atıldı. Marca gazetesi, Cristiano Ronaldo'nun cinsel organını büyütmek için botoks yaptırdığını öne sürdü. Bu operasyonun iki yıl boyunca kalıcı olduğu ve dikiş gerektirmediği belirtilirken, işe yaramasının garanti olmadığı ifade aktarıldı. Dünyaca ünlü süper yıldız için ortaya atılan bu iddia ise büyük yankı uyandırdı.