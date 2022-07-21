İspanyol devi Barcelona'da 'W' krizi! Yeni transfer Lewandowski'nin formaları bekletiliyor - Son Dakika
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İspanyol devi Barcelona'da 'W' krizi! Yeni transfer Lewandowski'nin formaları bekletiliyor

21.07.2022 10:45

Dünyaca ünlü Polonyalı yıldız Robert Lewandowski'yi transfer ederek futbol dünyasında yankı uyandıran İspanyol devi Barcelona'da ilginç bir kriz yaşanıyor. 'W' harfi tükendiği için Lewandowski'nin formaları satılamıyor.

Barcelona'nın Robert Lewandowski transferi büyük heyecan yarattı. Taraftarlar Lewandowski'nin formasını satın almak için mağazalara akın etti.

SATIŞ DURDU

Taraftarların büyük ilgi gösterdiği Lewandowski forması bir mağazada tükendi. Bunun sebebi olarak ise 'W' harfinin tükenmesi gösterildi. Sosyal medyada çok konuşulan videoda, kulübün resmi mağazalarından birine giden bir taraftar, çalışana neden Lewandowski forması satın alamadığını sordu. Mağaza personeli "Artık 'W' harfimiz yok ve Lewandowski'de iki tane var. Tükendi" yanıtını verdi. 'W' harfi İspanyolca ve Katalanca'da çok nadir kullanılıyor.

Barcelona'da akıllara durgunluk veren kriz! Robert Lewandowski forması satılamıyor

50 MİLYON EURO BONSERVİS

Barcelona, ayrıca bu transfer için Bayern Münih'e 45+5 milyon euro bonservis ücreti ödeneceğini duyurdu. Lewandowski'nin yeni takımındaki sözleşmesinde serbest kalma maddesi ise 500 milyon Euro olarak belirlendi. Polonyalı golcü ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Barcelona'da akıllara durgunluk veren kriz! Robert Lewandowski forması satılamıyor
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Robert Lewandowski, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İspanyol devi Barcelona'da 'W' krizi! Yeni transfer Lewandowski'nin formaları bekletiliyor - Son Dakika


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