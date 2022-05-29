10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması sona erdi - Son Dakika
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10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması sona erdi

29.05.2022 15:51

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Okçular Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul 10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması tamamlandı.

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Okçular Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul 10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı, Türkiye Okçuluk Federasyonu, Dünya Okçuluk Federasyonu ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu iş birliği ile Beyoğlu'ndaki Okçular Vakfı'nda gerçekleştirilen organizasyonda, olimpik yay erkeklerde olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, birinci oldu. Bu kategoride ikinciliği İstanbul Okçuluk Spor Kulübünden Berkay Akkoyun ve üçüncülüğü ise Ankara Yıldırım Okçuluk Spor Kulübünden Mustafa Buğrahan Çoban elde etti.

Yarışmalarda dereceye giren diğer sporcular şunlar:

Makaralı yay kadınlar:

1- Ayşe Bera Süzer

2- Yeşim Bostan

3- Sevim Yıldır

Makaralı yay erkekler:

1- Muhammed Yetim

2- Batuhan Akçaoğlu

3- Demir Elmaağaçlı

Olimpik yay kadınlar:

1- Elif Berra

2- Aslı Er

3- Gülnaz Büşra Coşkun

Olimpik yay mix:

1- Gülnaz Büşra Coşkun ve Mete Gazoz

2- Gizem Özkan ve Musa Arzuman

3- Melisa Gazoz ve Berkay Akkoyun

Puta kadınlar:

1- Aysun Demirci

2- Sena Keçeci

3- Dayang Ferazlyn (Malezya)

Limitsiz hava koşusu kadınlar:

1- Rahime Kevser Atasoy

2- Şebnem Saliha Çakıroğlu

3- Valeria Bogarova (Slovakya)

Puta erkekler:

1- Laszlo Koczka (Macaristan)

2- Muradil Uuulu (Kırgızistan)

3- Abdurrahman Kaymak

Limitsiz hava koşusu erkekler:

1- Peter Bogar (Slovakya)

2- Mustafa Koçak

3- Ferhat Erilli alırken

Organik yay hava koşusu karma:

1- İbrahim Balaban

2- Ivar Malde (Norveç)

3- Fatih Yıldız

Makaralı yay mix takımlar:

1- Yeşim Bostan Uçar ve Batuhan Akçaoğlu

2- Öznur Cüre ve Demir Elmaağaçlı

3- Gizem Elmaağaçlı ve Yunus Emre Arslan

10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması sona erdi
10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması sona erdi
10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması sona erdi
10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması sona erdi
10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması sona erdi
10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması sona erdi
10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması sona erdi
10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması sona erdi
10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması sona erdi

YORUMLAR
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Okçulukta 10. Uluslararası Fetih Kupası'nın açılışı töreni yapıldı Okçulukta 10. Uluslararası Fetih Kupası'nın açılışı töreni yapıldı 10. Uluslararası Fetih Kupası, İstanbul'da başladı 10. Uluslararası Fetih Kupası, İstanbul'da başladı
Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması sona erdi - Son Dakika
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