Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'in 13'üncü haftasında İstanbulspor, deplasmanda Bursaspor'u 4-2 mağlup etti.

Goller: Dk.18 ve 20 Muammer Sarıkaya, Dk. 45 Jetmir Topalli, Dk. 76 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), Dk. 28 Batuhan Kör, Dk. 83 Bruno (Bursaspor)

Kadir İnanır'ın durumuyla ilgili son gelişme! Yeğeni "beynine pıhtı attı" iddialarını yanıtladı

Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı?