Muzaffer Bilazer: "İnşallah en yakın zamanda Süper Lig'e döneriz" - Son Dakika
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Muzaffer Bilazer: "İnşallah en yakın zamanda Süper Lig'e döneriz"

29.05.2022 20:42

- Muzaffer Bilazer: "İnşallah en yakın zamanda Süper Lig'e döneriz" Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, play-off yarı finalinde elenmelerinin ardından basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Erzurumspor buradan da ayağa kalkar.

- Muzaffer Bilazer: "İnşallah en yakın zamanda Süper Lig'e döneriz"

İSTANBUL - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, play-off yarı finalinde elenmelerinin ardından basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Erzurumspor buradan da ayağa kalkar. İnşallah en yakın zamanda Süper Lig'e döneriz" dedi.

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 yenmesine rağmen Süper Lig yarışına veda etti. Karşılaşmanın ardından maçı değerlendiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, "Maça başlarken 2 farklı gol dezavantajına sahiptik. Üç tane ayrı plan yaptık. Maçı bölümlere böldük. Son 15 dakika risk aldık ve golü bulduk. Son bolümde ceza sahasına girmekte başarılı olamadık. İstediğimiz nihayetinde olmadı. İstanbulspor'u da tebrik ediyorum" dedi.

"Erzurumspor buradan da ayağa kalkar"

Süper Lig yarışında veda eden takımı adına üzgün olduğunu da söyleyen Bilazer, "Şampiyonluk çok önemliydi. Bunu başaramadığımız için üzgünüm ama sezon başından bu yana oluşan tüm zorluklarla iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Bu mücadelenin şampiyonlukla taçlanması gerekiyordu çünkü büyük emek vardı. Hem başkanın hem oyuncuların hem de bizim. Erzurumspor buradan da ayağa kalkar. İnşallah en yakın zamanda Süper Lig'e döneriz" ifadelerine yer verdi.

Muzaffer Bilazer: İnşallah en yakın zamanda Süper Lig'e döneriz
Muzaffer Bilazer: İnşallah en yakın zamanda Süper Lig'e döneriz
Muzaffer Bilazer: İnşallah en yakın zamanda Süper Lig'e döneriz
Muzaffer Bilazer: İnşallah en yakın zamanda Süper Lig'e döneriz

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Kaynak: İHA

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