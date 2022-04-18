İstifaların ardından Türk futbolunda kritik karar! Süper Lig'de küme düşme kaldırılıyor - Son Dakika
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İstifaların ardından Türk futbolunda kritik karar! Süper Lig'de küme düşme kaldırılıyor

18.04.2022 00:55

TFF ve MHK'deki istifalardan sonra Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılacağı iddiası gündemde bomba etkisi yarattı. Beyaz Futbol programında dile getirilen iddia sonrası yorumcu Sinan Engin, "Futbolu iptal edelim. 2 sene falan futbolu yasaklayalım daha iyi." dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifalarının ardından Türk futbolunda büyük bir deprem yaşanıyor. Son olarak Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılacağı iddiası büyük ses getirdi.

"2 SENE FUTBOLU YASAKLAYALIM"

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Beyaz Futbol programında, Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılacağı öne sürüldü. Konuya ilişkin yorumda bulunan Sinan Engin, "Futbolu iptal edelim. 2 sene falan futbolu yasaklayalım daha iyi yani." dedi. Süper Lig'de küme düşme potasındaki takımların TFF'den alt lige düşmenin kaldırılması yönünde hafta içi talepte bulunması beklenirken, TFF'nin bu talebe sıcak bakacağı belirtiliyor.

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Son Dakika Spor İstifaların ardından Türk futbolunda kritik karar! Süper Lig'de küme düşme kaldırılıyor - Son Dakika


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