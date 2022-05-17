İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor

Arjantinli oyuncu, Serie A'da kendi sahasında Lazio ile oynadıkları 2-2 biten mücadelenin ardından Juventus taraftarına gözyaşlarıyla veda etti. Juventus - Lazio maçının bitimiyle takım arkadaşları tarafından eller üstünde havaya kaldırılan futbolcunun, adeta gözyaşları sel oldu. Üzüntüsü gözlerden kaçmayan yıldız futbolcunun Juventus macerası da böylece sona ermiş oldu.

INTER İLE SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Adı Milano ekibi ile anılan Dybala, La Gazetta della Sport'un haberine göre, Inter ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Her sezon için 6 milyon euro maaş alacak olan Arjantinli tecrübeli oyuncu, resmi sözleşme için gün sayıyor.

DYBALA'NIN JUVENTUS KARNESİ

Yıldız futbolcu bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda, 38 maçta 15 gol 6 asist ile 21 gole doğrudan katkıda bulundu. Toplamda Juventus kariyerinde 292 maça çıkan Dybala, 115 kez ağları havalandırdı.