İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor - Son Dakika
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İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor

17.05.2022 18:11

İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta Paulo Dybala, sezon bitiminde sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılacağını duyurmuştu. Adı Inter ile anılan yıldız futbolcunun transferi önümüzdeki günlerde belli olacak.

Arjantinli oyuncu, Serie A'da kendi sahasında Lazio ile oynadıkları 2-2 biten mücadelenin ardından Juventus taraftarına gözyaşlarıyla veda etti. Juventus - Lazio maçının bitimiyle takım arkadaşları tarafından eller üstünde havaya kaldırılan futbolcunun, adeta gözyaşları sel oldu. Üzüntüsü gözlerden kaçmayan yıldız futbolcunun Juventus macerası da böylece sona ermiş oldu.

İtalya'da yılın transferi! Juventus'un yıldızı gözyaşlarıyla Inter'e gidiyor

INTER İLE SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Adı Milano ekibi ile anılan Dybala, La Gazetta della Sport'un haberine göre, Inter ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Her sezon için 6 milyon euro maaş alacak olan Arjantinli tecrübeli oyuncu, resmi sözleşme için gün sayıyor.

DYBALA'NIN JUVENTUS KARNESİ

Yıldız futbolcu bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda, 38 maçta 15 gol 6 asist ile 21 gole doğrudan katkıda bulundu. Toplamda Juventus kariyerinde 292 maça çıkan Dybala, 115 kez ağları havalandırdı.

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