İttifak Holding Konyaspor: 2-1

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Alpaslan Dedeş

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25'inci haftasında Trabzonspor, Edin Visca'nın 13'üncü ve 67'nci dakikada kaydettiği 2 golle İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Konyaspor tek golü ise 82'nci dakikada Cikalleshi'den geldi.

9'uncu dakikada orta sahadan topla gelen Abdülkadir Ömür'ün pasını karşılayan Nwakaeme topu ceza sahasına yönlendirdi. Cornelius'un yetişemediği topu karşılayan Abdülkadir'in şutunda top kaleci Sehic'de kaldı.13'üncü dakikada Nwakaeme'nin Konyaspor kalesine geliştirdiği atakla ceza sahasında topla buluşan Edin Visca'nın sol ayağıyla vuruşu filelerle buluştu: 1-0.21'inci dakikada orta sahadan hücuma kalkan Bakasetas topu ileri sağda bulunan Siopis'e gönderdi. Konyasporlu Guilherme'nin kestiği top yeniden Bakasetas'a döndü. Bakasetas'ın gelişine şutunda top sağdan dışarı çıktı.23'üncü dakikada topla buluşan Cornelius'un vuruşunda direğe çarpan top dışarı çıktı.28'inci dakikada Nwakaeme'nin yerde kaldığı pozisyonda serbest vuruş kazanan Trabzonspor'da Bakasetas'ın frikik vuruşunda top sağ direkten dışarı çıktı.67'nci dakikada ceza sahasına giren Djaniny topu solda bulunan Nwakaeme'ye gönderdi. Ceza sahası içerisinde Konyasporlu 4 oyuncuyu çalımlayan Nwakaeme'nin pasında Visca'nın vruşunda top filelerle buluştu: 2-0.78'inci dakikada Amilton'un ortaladığı topa havalanan Ahmed Hassan'ın kafa vuruşunda topu kaleci Uğurcan dışarı çıkardı.82'nci dakikada Konyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda topu ceza sahası dışında karşılayan Hadziahmedovic topu ceza sahasına yönlendirdi. Ters yönden gelen topu göğsüyle yumuşatan Cikalleshi'nin sol ayağıyla vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1.90+3'üncü dakikada sağ kanattan atağa kalkan Yusuf Erdoğan topu orta alandaki Djaniny'e gönderdi. Djaniny'nin ceza sahasının soluna yönlendirdiği topu yakalayan Kouassi'nin vuruşu kalecide kaldı.Karşılaşma Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.Karşılaşma sonunda hakeme itirazlarda bulunan İlhan Palut kırmızı kart gördü.

MAÇ SONUNDA KOLBASTI ŞOV

Trabzonsporlu futbolcu ve teknik heyetin kolbastı şovuyla biten karşılaşma sonunda Trabzonspor puanını 60'a yükselterek en yakın rakibi ile olan puan farkını 12'ye çıkardı

- Trabzon