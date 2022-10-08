STAT: 14 Eylül
HAKEMLER: Gökhan Alkayalar, İsmail Semih İleri, Burak ÖzerBERGAMA BELEDİYESPOR: Amir - Murat, Volkan, Yunus (Dk. 46 Mert), İbrahim, Ahmet, Bekir Can (Dk. 63 Emre), Yiğit Kerem (Dk. 84 Mehmet Soyarslan), Batuhan (Dk. 63 Yiğit Gökoğlan), Semih Emir, Efe Taylan (Dk. 74 Atalay)ARTVİN HOPASPOR: Yusuf - Berkay, Muhammed Çoban (Dk. 61 Onur), Arif (Dk. 83 Çayan), Mehmet (Dk. 71 Ender), Fikret, Bilal (Dk. 71 Eray), Muhammet Emre, Emre Turan, Rasimcan, Hüseyin (Dk. 83 Ahmet Hakan)GOLLER: Dk. 17 Mehmet (Artvin Hopaspor), Dk. 33 (Pen.) Semih Emir, Dk. 74 Mert (Bergama Bld)SARI KARTLAR: Ahmet, Mert, Semih Emir (Bergama Bld), Mehmet, Ender (Artvin Hopaspor)KIRMIZI KART: Dk. 31 Berkay (Artvin Hopaspor)
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Bergama Belediyespor, üst üste 4 beraberliğin ardından sezonun ilk galibiyetini evinde yenik duruma düştüğü maçta Artvin Hopaspor önünde aldı: 2-1.
Bergama 14 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmada Mehmet'in 17'nci dakikadaki golüyle mağlup duruma düşen kırmızı-lacivertliler, konuk takımdan Berkay'ın 31'inci dakikada kırmızı kart gördüğü pozisyonda kazandığı penaltıyı 33'üncü dakikada Semih Emir'le gole çevirip, 74'üncü dakikada Mert'le 3 puana uzandı. Ligin 6'ncı haftasında ilk kez galibiyetle tanışan Bergama, puanını 7 yaptı.
Son Dakika › Spor › İzmir haber: Bergama Belediyespor - Artvin Hopaspor: 2-1 - Son Dakika