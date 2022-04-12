İzmirli milli sporcu dünya klasmanında yarışacak - Son Dakika

Milli vücut geliştirme sporcusu Murat Can Karahasanlar, Tunus'ta yapılan NPC Tunisia Pro Qualifier yarışmasında 1. olarak dünya klasmanında yarışmaya hak kazandı.

Daha önce Avrupa ve dünya çapında dereceler yapan İzmirli Murat Can Karahasanlar (28), Tunus'ta dünyanın en prestijli profesyonel vücut geliştirme organizasyonlarından birisi olan NPC Tunisia Pro Qualifier yarışmasında şampiyon olarak İFBB Pro Card sahibi oldu. Türkiye'de toplamda 4 erkek ve 3 kadın sporcunun sahip olduğu bu unvan ile Murat Can Karahasanlar, dünyanın en önemli vücut geliştirme organizasyonu olan Mr Olympia'ya katılmak için önemli bir aşamayı geçmiş oldu.

Pro Lig statüsüne ulaşmak için çok çalıştığını ifade eden milli sporcu, "Daha önce birkaç kez denedim ama kıl payı puanlarla başarı elde edemedim. Bu sefer çok iyi bir enerji ile hazırlandım. Bu yarışmalara bireysel olarak katılıyoruz. Çok büyük masrafları oluyor, bazen sponsor bile bulamıyoruz. Masrafları kendimiz karşılıyoruz ama sonuçta ülkem adına böyle bir başarı elde ettiğim için gurur duyuyorum. Şimdi hedefim 2023 yılında Las Vegas'ta yapılacak olan Mr Olympia'da başarı elde etmek olacak" diyerek duygularını ifade etti. - İZMİR