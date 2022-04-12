İzmirli vücut geliştirmeciden büyük başarı - Son Dakika
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İzmirli vücut geliştirmeciden büyük başarı

12.04.2022 12:21
İzmirli vücut geliştirmeciden büyük başarı

İZMİRLİ milli vücut geliştirme sporcusu Murat Can Karahasanlar, Tunus'ta yapılan NPC Tunisia Pro Qualifier yarışmasında birinci olarak dünya klasmanında yarışmaya hak kazandı.

İZMİRLİ milli vücut geliştirme sporcusu Murat Can Karahasanlar, Tunus'ta yapılan NPC Tunisia Pro Qualifier yarışmasında birinci olarak dünya klasmanında yarışmaya hak kazandı. Daha önce uluslararası çapta dereceler yapan 28 yaşındaki Balçovalı sporcu Murat Can Karahasanlar, mart ayında Tunus'ta gerçekleştirilip en prestijli profesyonel vücut geliştirme organizasyonlarından birisi olan NPC Tunisia Pro Qualifier yarışmasında şampiyonlar şampiyonu olarak İFBB Pro Card sahibi oldu. Türkiye'de toplamda 4 erkek ve 3 kadın sporcunun sahip olduğu bu unvan ile Karahasanlar, dünyanın en önemli vücut geliştirme organizasyonu olan Mr Olympia'ya katılmak için önemli bir aşamayı geçmiş oldu.

Pro Lig statüsüne ulaşmak için çok çalıştığını ifade eden milli sporcu Murat Can Karahasanlar, "Daha önce birkaç kez denedim ama kıl payı puanlarla başarı elde edemedim. Bu sefer çok iyi bir enerji ile hazırlandım. Bu yarışmalara bireysel olarak katılıyoruz. Çok büyük masrafları oluyor, bazen sponsor bile bulamıyoruz. Masrafları kendimiz karşılıyoruz ama sonuçta ülkem adına böyle bir başarı elde ettiğim için gurur duyuyorum. Şimdi hedefim 2023 yılında Las Vegas'ta yapılacak olan Mr Olympia'da başarı elde etmek olacak" diyerek duygularını ifade etti.


- İzmir
İzmirli vücut geliştirmeciden büyük başarı
İzmirli vücut geliştirmeciden büyük başarı
İzmirli vücut geliştirmeciden büyük başarı
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Murat Can, Milli, Tunus, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İzmirli vücut geliştirmeciden büyük başarı - Son Dakika


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