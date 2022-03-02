Joel Kayamba: "Süper Lig için savaşmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
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Joel Kayamba: "Süper Lig için savaşmaya devam edeceğiz"

02.03.2022 09:20
Joel Kayamba: "Süper Lig için savaşmaya devam edeceğiz"

Samsunspor'un Demokratik Kongolu kanat oyuncusu Joel Kayamba, son maçta üzücü bir mağlubiyet aldıklarını ama Süper Lig için savaşmaya devam edeceklerini söyledi.

Samsunspor'un Demokratik Kongolu kanat oyuncusu Joel Kayamba, son maçta üzücü bir mağlubiyet aldıklarını ama Süper Lig için savaşmaya devam edeceklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, ligde 7 maç aranın ardından ilk yenilgisini Ümraniyespor karşısında aldı. Rakiplerinin puan kaybettiği haftada fırsatı değerlendiremeyen Samsunspor, bu hafta sonu oynayacağı Menemenspor maçına hazırlanmaya başladı. Kırmızı-beyazlıların önemli futbolcuların Joel Kayamba, Süper Lig için sonuna kadar savaşmaya devam edeceklerini ifade etti.

"Sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz"

Aldıkları mağlubiyetin hiçbir şeyin sonu olmadığına dikkat çeken Joel Kayamba, "Ümraniyespor maçında kötü ve üzücü bir mağlubiyet aldık. İstanbul'a kazanmaya gittik ama kaybederek döndük. Bu bir savaş. Kaybettik ama ölmedik. Ayakta kalmaya ve sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz" dedi.

"Samsun beklediğimden çok daha güzel bir şehir

Samsun ve Samsunspor hakkındaki düşüncelerini de paylaşan Kayamba, "Adaptasyon ile ilgili işler çok güzel gidiyor. Her geçen gün Samsun'a ve Samsunspor'a daha çok adapte oluyorum. Takıma ve takım arkadaşlarıma her geçen gün daha fazla alışıyorum. Samsun'u doğrusu böyle beklemiyordum. Samsun beklediğimden çok daha güzel bir şehir. İmkanlarım da beklediğimden çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

Devre arasında Çekya ekiplerinden Viktoria Plzen'den transfer edilen Joel Kayamba, Samsunspor forması ile 4 maça çıktı. - SAMSUN

Joel Kayamba: Süper Lig için savaşmaya devam edeceğiz

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Spor Toto Süper Lig, Ümraniyespor, Samsunspor, Samsun, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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