Jose Mourinho, basın toplantısında cebinden çıkardığı ses kayıt cihazıyla hakeme çıkıştı: Kendimi korudum - Son Dakika
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Jose Mourinho, basın toplantısında cebinden çıkardığı ses kayıt cihazıyla hakeme çıkıştı: Kendimi korudum

04.05.2023 15:13

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Monza ile 1-1 kaldıkları maç sonrası basın toplantısında cebinden ses kayıt cihazı çıkartarak herkesi şaşkına çevirdi. Karşılaşmanın ardından alabileceği herhangi bir cezaya karşı kendini koruduğunu ifade eden Portekizli çalıştırıcı, "Soyunma odasından çıktığım andan, döndüğüm ana kadar her şeyi kaydettim." şeklinde konuştu. Deneyimli teknik adam, maçın hakemi için ise oldukça sert sözler söyledi.

Roma, İtalya Serie A'nın 33. haftasında deplasmanda Monza ile karşı karşıya geldi. Mücadelede 1-1'lik eşitlikle sona ererken Jose Mourinho yaptıklarıyla maçın önüne geçti.

"HER ŞEYİ KAYDETTİM"

90+5. dakikada Zeki Çelik'in ikinci sarıdan kırmızı kart görmesine tepki gösteren Mourinho, "Ayağı kaydığı için rakibine ufak bir faul yaptı. Hakemin öncelikle insani yönlere hakim, zeki ve kontrollü olması gerekir." dedi. Basın toplantısında bir anda cebinden ses kayıt cihazı çıkaran Mourinho, "Soyunma odasından çıktığım andan, döndüğüm ana kadar her şeyi kaydettim. Kendimi korudum." ifadelerini kullandı.

"HAYATIMDA TANIDIĞIM EN KÖTÜ HAKEM"

Hakem Chiffi hakkında sert ifadeler kullanmaya devam eden Mourinho, "Genelde hakemin sonuca doğrudan etkisi olduğunda, çok büyük bir hata yaptığında onlar hakkında konuşuruz, ancak durum böyle değil. Hakemin sonuç üzerinde hiçbir etkisi olmadı, ama o hayatımda tanıdığım en kötü hakem. Teknik olarak korkunç. Empatisi sıfır, iletişimi sıfır, hassasiyet sıfır... 96. dakikada ayağı kayan bir oyuncuya (Zeki Çelik) ikinci sarı karttan kırmızı kart verdi. Bana kırmızı kart gösteremediği için eve bu akşam sinirli gidiyor. Kırmızı kart görmekten kaçındım çünkü cumartesi günü sahada olmam gerekiyor. Bugün Zeki ve El Shaarawy'i kaybettik." dedi.

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Jose Mourinho, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Mourinho, basın toplantısında cebinden çıkardığı ses kayıt cihazıyla hakeme çıkıştı: Kendimi korudum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jose Mourinho, basın toplantısında cebinden çıkardığı ses kayıt cihazıyla hakeme çıkıştı: Kendimi korudum - Son Dakika
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