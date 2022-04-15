Josef de Souza'dan ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolisi yardımı - Son Dakika
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Josef de Souza'dan ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolisi yardımı

15.04.2022 11:50

- Josef de Souza'dan ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolisi yardımı Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Josef de Souza ve eşi Danielle Araujo, Kasımpaşa'da durumu iyi olmayan vatandaşlara Ramazan kolisi dağıttı.

- Josef de Souza'dan ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolisi yardımı

İSTANBUL - Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Josef de Souza ve eşi Danielle Araujo, Kasımpaşa'da durumu iyi olmayan vatandaşlara Ramazan kolisi dağıttı.

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta sahası Josef de Souza ile eşi Danielle, Kasımpaşa mahalle muhtarı Ferruh Bora ve siyah-beyazlıların taraftar grubu Çarşı'nın tespit ettiği ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolisi dağıttı. Aileleri ziyaret eden Josef, sosyal medya hesabından, "Goller hafızada kalır, zaferler tarihte kalır, ancak gerçek bir miras birçok insanın hayatını değiştirebilir. Yeni bir proje geliyor" cümlelerine yer verdi.

Josef de Souza'dan ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolisi yardımı
Josef de Souza'dan ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolisi yardımı
Josef de Souza'dan ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolisi yardımı

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Türk Kızılaydan Erbil'de ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı Türk Kızılaydan Erbil'de ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı 'Bir Sınıf Bir Koli' projesi ile iyilik kolileri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor 'Bir Sınıf Bir Koli' projesi ile iyilik kolileri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Josef de Souza'dan ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolisi yardımı - Son Dakika


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