Düzceli Yaren Sala, Türkiye Yıldızlar Judo Şampiyonasında 63 kiloda şampiyon oldu

Türkiye Yıldızlar Judo Şampiyonasında 63 kiloda Yaren Sala birinciliği elde etti.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından 13-15 Mayıs'ta Kahramanmaraş'ta düzenlenen Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonasına Düzce Belediyesi Spor Akademisi sporcusu Yaren Sala, 63 kiloda mücadele etti.

Sala, rakiplerini yenerek kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, hiçbir başarının tesadüf olmadığını belirterek, "Spor şehri Düzce projesi kapsamında atmış olduğumuz adımların karşılığını kısa süre içerisinde görmeye başladık. Önce akademimizin milli sporcularından Sabri Kıroğlu, Brezilya'daki İşitme Engelliler Olimpiyatlarında elde ettiği şampiyonlukla göğsümüzü kabarttı. Güreşçilerimiz Türkiye ikinciliğiyle sevincimizi katladı. Şimdi de judoda Türkiye şampiyonluğu geldi. Sporcumuzu tebrik ediyorum. Emeği geçen başta akademimizin başkanı Muzaffer Leblebici olmak üzere antrenör ve tüm akademi personelimize teşekkür ediyorum. Düzce'nin gerçek bir spor şehri olması için üzerimize düşen ne ise yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada mindere çıkan Arda Işık 50 kiloda Türkiye 5.'si, Ece Okuyucu 52 kiloda Türkiye 7.'si ve Efe Gürsoy Yıldızlar 46 kiloda Türkiye 7.'si oldu.