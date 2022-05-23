Junior Caiçara: "Kötü başladık iyi bitirdik" - Son Dakika
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Junior Caiçara: "Kötü başladık iyi bitirdik"

23.05.2022 13:40

- Junior Caiçara: "Kötü başladık iyi bitirdik" Başakşehir'in başarılı oyuncusu Junior Caiçara: "İnşallah seneye şampiyon olacağız" Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Junior Caiçara, sezonu değerlendirdi.

- Junior Caiçara: "Kötü başladık iyi bitirdik"

Başakşehir'in başarılı oyuncusu Junior Caiçara:

"İnşallah seneye şampiyon olacağız"

İSTANBUL - Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Junior Caiçara, sezonu değerlendirdi. Lige kötü başladıklarını ancak iyi bitirdiklerini söyleyen Brezilyalı futbolcu, önümüzdeki sezon şampiyon olmak istediklerini ifade etti.

Başakşehir'in Brezilyalı oyuncusu Junior Caiçara, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Sezonu iyi tamamladıklarını ifade ederek sözlerine başlayan Brezilyalı futbolcu, "Oldukça iyi şekilde tamamladık sezonu. Lige iyi başlayamadık, bu bizim için kötüydü. Bunu istememiştik. Ancak sonuçta oldukça iyi bitirdik ve takımı, personeli, başkanı, taraftarları, herkesi kutluyorum. Önümüzdeki sezon en iyisini yapacağız. Bugün oldukça zor bir maçtı bizim için. Ama biz bu ligde herkesi mağlup edebileceğimizi gösterdik. Bugün çok daha konsantre olmuş şekilde sahaya çıktık. Bu da sonuca yansıdı" ifadelerini kullandı.

"İnşallah seneye şampiyonuz"

Başakşehir taraftarlarının sezon boyunca yanlarında olduklarını ifade ederek sözlerini sürdüren Caiçara, "Öncelikle Başakşehir taraftarlarına teşekkür ediyorum. Bütün sezon boyunca hem kötü zamanda hem de iyi zamanda hep yanımızda oldular. Önümüzdeki sezon tekrar aynı şekilde taraftarların yanımızda olacağını umuyorum. İnşallah seneye şampiyon olacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Junior Caiçara: Kötü başladık iyi bitirdik
Junior Caiçara: Kötü başladık iyi bitirdik
Junior Caiçara: Kötü başladık iyi bitirdik
Junior Caiçara: Kötü başladık iyi bitirdik

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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