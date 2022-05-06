Jürgen Klopp'tan UEFA'ya bilet eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi

Jürgen Klopp'tan UEFA'ya bilet eleştirisi

06.05.2022 23:31
Jürgen Klopp'tan UEFA'ya bilet eleştirisi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile yapacakları maç için takımlarına ayrılan bilet sayısını yetersiz bulduğunu söyledi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile yapacakları maç için takımlarına ayrılan bilet sayısını yetersiz bulduğunu söyledi.

İngiltere basınına konuşan Alman teknik adam, 28 Mayıs Cumartesi günü Fransa'nın başkenti Paris'te oynanacak final maçında taraflara az sayıda bilet kotası verildiğini savunarak, "Bize ve diğer tarafa sadece 20 bin bilet kontenjanı tanındı. Ama stadın kapasitesi 75 bin kişi. 35 bin kişinin bileti nerede?" ifadelerini kullandı.

Liverpool'un taraftar grupları ise bu durumu protesto etmek amacıyla final maçına biletsiz de olsa katılmak için Paris'e gitmeyi planladıklarını duyurdu.

Stade de France'ın ev sahipliği yapacağı final maçında, Liverpool ve Real Madrid taraftarlarının her birine 19 bin 618 bilet kontenjanı tanındı. 12 bin bileti sitesinden uluslararası futbolseverlere satan UEFA, kalan 23 binin üzerinde bileti ise ulusal federasyonların temsilcileri, ticari ortaklar, yayıncılar ve UEFA'nın resmi "misafirperverlik programı" kapsamında dağıtacak.

YORUMLAR
500
Klopp: 'İlk Şampiyonlar Ligi finalimizmiş gibi hissediyorum' Klopp: 'İlk Şampiyonlar Ligi finalimizmiş gibi hissediyorum'

Jürgen Klopp, Liverpool, England, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Jürgen Klopp'tan UEFA'ya bilet eleştirisi - Son Dakika


Son Dakika
23:12 Ümit Özdağ'dan bomba etkisi yaratacak sözler: Yetiştirdiğim polis ve istihbaratçılar bana bilgi veriyor
22:47 Trabzonspor taraftarı, Hatay'da sahaya atladı! Uğurcan Çakır'a sarılabilmek için metrelerce koştu
22:46 Trabzonspor son dakikada galibiyeti kaçırdı! Hatayspor ile puanları paylaştı
22:24 Ülkemizde 6 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 743 yeni vaka tespit edildi
22:01 Süper Lig'de küme düşen son takımlar netleşti
22:01 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Devlet Bahçeli'ye cevap: Meşrebi bulanık kişiyi 2 dönem vekil yapmaz
21:39 Bahçelievler'de alkol alan kadın polis meslektaşını dövdü!
21:38 Küba'nın başkenti Havana'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı
21:37 Ümit Özdağ'dan yeni meydan okuma! Canlı yayında konuştu: Hesabını sormazsam gözüm açık gider
21:35 Fenerbahçe, Beşiktaş'ın listesindeki 1 numaralı golcü için düğmeye bastı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 23:37:26. #1.13#
SON DAKİKA: Jürgen Klopp'tan UEFA'ya bilet eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement