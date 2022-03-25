Juventus'un iki futbolcusu daha kulübe yönelik soruşturmada ifade verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Juventus'un iki futbolcusu daha kulübe yönelik soruşturmada ifade verdi

25.03.2022 22:09
Juventus'un iki futbolcusu daha kulübe yönelik soruşturmada ifade verdi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un mali hesaplarının incelendiği soruşturmada Alex Sandro ve Federico Bernardeschi'nin ifadesine başvuruldu.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un mali hesaplarının incelendiği soruşturmada Alex Sandro ve Federico Bernardeschi'nin ifadesine başvuruldu.

İtalyan Rainews24'ün haberine göre, Torino Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Juventus'a ilişkin yürüttüğü "Prisma" isimli soruşturmanın, 23 Mart'ta başlayan ikinci dalga arama ve sorgulama safhasında savcılar, bilgilerine başvurmak üzere Brezilyalı futbolcu Alex Sandro ile İtalyan oyuncu Bernardeschi'nin ifadeye çağırdı.

Torino Cumhuriyet Savcıları da dün Arjantinli Paulo Dybala'yı, ifadeye çağırarak ilk kez bir futbolcunun ifadesine başvurmuştu. Dybala, savcılıkta yaklaşık 3 saat kalmıştı.

İlk kez geçen kasım ayı sonunda kulüp tesislerinde arama yapılması ve bazı kişilere yönelik sorgulamalarla gündeme gelen "Prisma" adlı mali işlemlerde usulsüzlük soruşturması dün yeni bir aşamaya geçilmişti.

Torino Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İtalyan mali polis ekipleri, 23 Mart akşamı Torino, Roma ve Milano'da kulüple bağlantılı bazı hukuk bürolarında arama yapmıştı. Bu son arama dalgasının odağında, salgın döneminde oyuncu hesaplarının dondurulması ve bununla alakalı oyunculara yapılan maaş ödemeleri yer aldığı belirtilmişti.

"Prisma" isimli soruşturmanın ilk dalgasında transfer hareketleri incelenmişti

Juventus'a yönelik "Prisma" ismiyle anılan soruşturma, Torino Cumhuriyet Başsavcılığınca Mayıs 2021'de başlatılmış, ilk arama ve sorgulamalar Kasım ile Aralık 2021'de yapılmıştı. Soruşturmanın ilk dalgasında 2019-2021 dönemindeki mali hesaplar ve özellikle aralarında Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun 2018'de siyah-beyazlı kulübe transferi de olmak üzere bazı futbolcuların transferlerinde haksız kazanç sağlandığı iddiaları incelemeye alınmış, bazı kulüp yöneticilerinin de ifadelerine başvurulmuştu.

YORUMLAR
500
Mohamed Sissoko, Orkun Kökçü'yü İtalyan devine önerdi! Mohamed Sissoko, Orkun Kökçü'yü İtalyan devine önerdi! Kütahya'da merkezli FETÖ operasyonunda 5 gözaltı Kütahya'da merkezli FETÖ operasyonunda 5 gözaltı

İtalya Serie A, Alex Sandro, Cumhuriyet, Juventus, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Juventus'un iki futbolcusu daha kulübe yönelik soruşturmada ifade verdi - Son Dakika


Son Dakika
21:52 Özel yurtta öğrenciye şiddet uygulamıştı! Görevli tutuklandı
21:45 Haaland Manchester City'den gelen teklifi reddetti!
21:41 Kirasını almaya gitti, kiracısını ölü halde buldu!
21:31 Büyükşen çifti cinayeti ile ilgili 7 kişi serbest bırakıldı!
21:06 Bir Rus üst düzey komutan daha öldürüldü: Bu kez ölenin rütbesi korgeneral
20:40 Formula 1 pistinin 10 kilometre yakınındaki rafineride patlama meydana geldi!
20:39 Erdoğan ile Zelenski arasında telefon trafiği: Müzakerelerin geldiği aşama konuşuldu
20:37 Pakistan uyruklu şahıs, kadınların görüntülerini gizlice çekip sosyal medyada paylaşıyordu! Şahsa tepki yağıyor
20:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat Yeni Havalimanı'nda kokpite girdi, merak ettiklerini pilotlara sordu
20:09 Mohamed Sissoko, Orkun Kökçü'yü İtalyan devine önerdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 22:25:19. #1.11#
SON DAKİKA: Juventus'un iki futbolcusu daha kulübe yönelik soruşturmada ifade verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement