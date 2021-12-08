Kağızman özüne döndü

Kağızman Gençler Birliği Spor'da Tufan Karaağaç dönemi başladı. Özüne dönen mavi beyazlı ekipte Karaağaç, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 2. Bölge 3. Grupta mücadele eden Kağızman Gençler Birliği Spor, Teknik Direktör Menderes Eyüpoğlu ile yollarını ayırdı. Peş peşe alınan kötü sonuçlardan sonra Teknik Direktör Eyüpoğlu ile yollarını ayıran mavi beyazlı ekip, Kağızman'ın öz evladı Tufan Karaağaç ile anlaştı.

Konuyla ilgili olarak Kağızman Gençler Birliği Spor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kağızman'da Futbol denilince ilk akla o gelir. Gidilen her deplasmanda mutlaka bir talebesi veya bir takım arkadaşı çıkar karşımıza ve bugün bir telefonla 'Kağızman'ın bana ihtiyacı varsa gerisi teferruattır.' diyerek göreve soyundu. Yeni teknik sorumlumuz Tufan Karaağaç olmuştur. Hayırlı olsun" denildi.

Kağızman Gençler Birliği Spor ile ilk antrenmanına çıkan Teknik Direktör Tufan Karaağaç, Kağızman'ın hak etmediği yerde olduğunu ve el birliğiyle mavi beyazlı ekibi hak ettiği yere taşıyacaklarını belirtti.

Mavi beyazlı sporcularla tanışan Karaağaç, yaklaşık 1 saat süren antrenmanda sporcularına yüklendi. Karaağaç antrenmanı sık sık durdurarak hata yapan sporcularını uyardı. - KARS