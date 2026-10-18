Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Antepia'yı 3-0 yendi - Son Dakika
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Antepia'yı 3-0 yendi

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Antepia\'yı 3-0 yendi
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Türkiye Voleybol Federasyonu Uzman Posta Kadınlar 2. Ligi 15. Grup'un beşinci haftasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, konuk ettiği Antepia Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti. Takım ligdeki çıkışını sürdürürken setler 25-19, 25-17 ve 25-19 sonuçlandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Uzman Posta Kadınlar 2. Ligi 15. Grup'un beşinci haftasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, konuk ettiği Antepia Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü.

Salon: Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi

Hakemler: Ünal Kocaman, Alparslan Yıldırım

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi: Yasenya Hamurcu, Melisa Sevinc, Yasmin Tasan, Aleyna Havva Çelik, Ayşegül Kuluslu, Esra Vural, Hiranur Demircan, Nuray Polat, Zeynep Su Demir, Büşra Güler, Ayca Mine Ozen, Yaren Azra Gedikbas, Zeynep Ünle, Esra Armağan Kavak

Antepia: İlayda Can, Zekiye Yağmur Kurt, Belinay Kocamanbaş, Melek Altunkaya, Zeynep Sıla Demirci, Kübra Kurtoğlu, Hayrunnisa Oğuz, İLkay Yılmaz, Şevval Buse Yılmazer, Ece Almacıoğlu, Elif Sena Zorlu, Ecrin Kaplan

Setler: 25-19, 25-17, 25-19

Kaynak: İHA
Kahramanmaraş Büyükşehir BelediyesiTürkiye Voleybol FederasyonuSporSon Dakika

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