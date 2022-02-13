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Kanadalı tenisçi Felix Auger-Aliassime, ilk ATP şampiyonluğuna Hollanda'da ulaştı - Son Dakika

Kanadalı tenisçi Felix Auger-Aliassime, ilk ATP şampiyonluğuna Hollanda'da ulaştı

13.02.2022 19:36
Kanadalı tenisçi Felix Auger-Aliassime, ilk ATP şampiyonluğuna Hollanda'da ulaştı

2022 ABN Amro Dünya Tenis Şampiyonası finalinde Stefanos Tsitsipas'ı 2-0 yenen Felix Auger-Aliassime, şampiyon oldu.

2022 ABN Amro Dünya Tenis Şampiyonası finalinde Stefanos Tsitsipas'ı 2-0 yenen Felix Auger-Aliassime, şampiyon oldu.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde, dünya 4 numarası Yunan Tsitsipas ile dünya 9 numarası Kanadalı Auger-Aliassime karşılaştı.

21 yaşındaki Kanadalı tenisçi, 1 saat 18 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Felix Auger-Aliassime, kariyerinde ilk kez Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvasında adını zirveye yazdırdı.

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Rotterdam, Hollanda, Şampiyon, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kanadalı tenisçi Felix Auger-Aliassime, ilk ATP şampiyonluğuna Hollanda'da ulaştı - Son Dakika Spor


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