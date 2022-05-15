Karabük'te Gençlik Haftası kutlamaları başladı - Son Dakika
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Karabük'te Gençlik Haftası kutlamaları başladı

15.05.2022 17:38
Karabük'te Gençlik Haftası kutlamaları başladı

Karabük'te 15-21 Mayıs Gençlik Haftası kutlamaları başladı.

Karabük'te 15-21 Mayıs Gençlik Haftası kutlamaları başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Kent Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu programda konuşan Güven, Gençlik Haftası'nı dolu dolu etkinliklerle kutlayacaklarını belirterek, "Hafta boyunca üniversitede, okullarda ve alanlarda gençlerle olacağız." dedi.

Şiirlerin okunduğu tören, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Törene, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Gençlik Hizmetleri Müdürü Hüseyin Bilicioğlu, Yurt Hizmetleri Müdürü Mehmet Özkeskin, şube müdürleri, gençlik liderleri ve gönüllü gençler katıldı.

Karabük'teki Gençlik Haftası kutlamaları, çeşitli sportif etkinliklerle devam edecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Karabük'te Gençlik Haftası kutlamaları başladı - Son Dakika


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