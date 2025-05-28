Karagöl\'de Kürek Sörfü Heyecanı

Artvin'in Şavşat ilçesinde bulunan Karagöl'de doğa ile iç içe spor deneyimi yaşandı. Sporcular, göl üzerinde 'Kürek Sörfü' (Stand Up Paddleboarding) yaparak bölgenin doğal güzellikleri arasında kürek çekmenin keyfini çıkardı.

Türkiye'nin 'Sakin Şehir' ünvanına sahip ilçelerinden biri olan Şavşat'ta, Sahara Milli Parkı içerisinde yer alan ve ladin ile çam ağaçları arasında kalp şeklindeki görünümüyle dikkat çeken Karagöl, bu kez kürek sörfüne ev sahipliği yaptı.

Ardahan'dan bölgeye gelen amatör sporculardan Hüseyin Geçgel, Karagöl'ün eşsiz doğası eşliğinde göl üzerinde kürek sörfü yaptı. Sporu tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, izleyenlerden ilgi gördü.

Kürek sörfü anları, FPV drone kamerasıyla havadan görüntülendi. Etkinlik, hem sporun yaygınlaştırılması hem de Karagöl'ün tanıtımı açısından renkli görüntülere sahne oldu. - ARTVİN