Karaköprü'ye bir spor tesisi daha kazandırıldı - Son Dakika
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Karaköprü'ye bir spor tesisi daha kazandırıldı

27.05.2022 17:46
Karaköprü'ye bir spor tesisi daha kazandırıldı

Karaköprü Belediyesi, GAP Havaalanı'nda personel ve çocukları için yapılan sentetik çim sahanın açılışını gerçekleştirerek hizmete sundu.

Karaköprü Belediyesi, GAP Havaalanı'nda personel ve çocukları için yapılan sentetik çim sahanın açılışını gerçekleştirerek hizmete sundu.

Karaköprü Belediyesi gençlerin spor yapması için ilçeye spor tesisi yatırımlarına devam ediyor. İlçe sınırlarında bulunan GAP Havaalanı lojmanlarında kalan personelin talebi üzerine Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla yaptırılan sentetik çim sahanın açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta kurdele kesiminin ardından halı sahada personel arasında bir dostluk maçı gerçekleştirilirken, maçın başlama vuruşunu Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli yaptı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, güzel bir hizmeti daha ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Baydilli, "Karaköprü ilçemize merkez ve kırsal ayrımı yapmadan hizmet etmenin çabasındayız. Özellikle kırsaldaki vatandaşlarımızın, gençlerin faydalanması için nüfusu fazla olan mahallelerimize sahaları kazandırıyoruz. İlçe sınırlarımızda bulunan ve Şanlıurfa'ya hizmet eden GAP Havalimanı'nda görev yapan, lojmanlarda kalan personelin bizden talebi vardı. Biz de bunu yerine getirerek buraya kendileri ve çocuklarının spor yapması için bir sentetik çim saha kazandırdık. İnşallah bu hizmetlerimiz devam edecek ve daha çok açılışlar yapıp vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz. Gençlik ve Spor Bakanımız geçenlerde geldiğinde kendisinden daha fazla sentetik çim saha sözü almıştık. İnşallah gençlerimiz için ilçemize daha fazla spor yatırımları yapacağız" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Karaköprü'ye bir spor tesisi daha kazandırıldı
Karaköprü'ye bir spor tesisi daha kazandırıldı
Karaköprü'ye bir spor tesisi daha kazandırıldı
Karaköprü'ye bir spor tesisi daha kazandırıldı
Karaköprü'ye bir spor tesisi daha kazandırıldı
Karaköprü'ye bir spor tesisi daha kazandırıldı

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Kaynak: İHA

Metin Baydilli, GAP Havaalanı, Karaköprü, Hisarcık, Spor, Son Dakika

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