Karbel Karaköprüspor - Esenler Erokspor: 1-1 - Son Dakika

STAT: Faruk Çelik Stadı
HAKEMLER: Alim Kandemir, Şaban Karaderili, Mustafa Burak KuşKARBEL KARAKÖPRÜSPOR: Erşen – İsa Baltacı, Fikret, Halil Yılmaz (Dk. 86 Kağan), Barış (Dk. 71 Ahmet Mumin), Emirhan, Umut Dilek, Fatih Gül, Burak, Fevzi, Emre YıldırımESENLER EROKSPOR: Ercüment – Cenk (Dk. 83 Talha), Taygun, Serhat (Dk. 29 Aziz Kızılgün), Hakkı (Dk. 46 Alper), Abuzer, Hüseyin (Dk. 70 İlker), Muharrem, Mehmet Eksik, Yavuz (Dk. 70 Aziz Aksoy), Kemal CanSARI KARTLAR: Fevzi, Umut Dilek, (Karbel Karaköprüspor) – Mehmet, (Esenler Erokspor)KIRMIZI KARTLAR: Dk. 67 Mehmet (Esenler Erokspor)GOLLER: Dk. 35 Barış, (Karbel Karaköprüspor) Dk. 89 Aziz Kızılgün, (Esenler Erokspor)
TFF 3'üncü Lig 31'inci haftasında Karbel Karaköprüspor sahasında konuk ettiği Esenler Erokspor'la 1-1 berabere kaldı.35'inci dakikada Emre Yıldırım'ın pasında kale önünde topla buluşan Barış, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-1
89'uncu dakikada Mehmet'in pasında kale önünde topu alan Aziz Kızılıgün'ün sert şutunda top ağlara gitti: 1-1
Kaynak: DHA
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