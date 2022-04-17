Karbel Karaköprüspor - Esenler Erokspor: 1-1 - Son Dakika
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Karbel Karaköprüspor - Esenler Erokspor: 1-1

17.04.2022 17:13
Karbel Karaköprüspor - Esenler Erokspor: 1-1

STAT: Faruk Çelik StadıHAKEMLER: Alim Kandemir, Şaban Karaderili, Mustafa Burak KuşKARBEL KARAKÖPRÜSPOR: Erşen – İsa Baltacı, Fikret, Halil Yılmaz (Dk. 86 Kağan), Barış (Dk. 71 Ahmet Mumin), Emirhan, Umut Dilek, Fatih Gül, Burak, Fevzi, Emre YıldırımESENLER EROKSPOR: Ercüment – Cenk (Dk.

STAT: Faruk Çelik Stadı

HAKEMLER: Alim Kandemir, Şaban Karaderili, Mustafa Burak Kuş

KARBEL KARAKÖPRÜSPOR: Erşen – İsa Baltacı, Fikret, Halil Yılmaz (Dk. 86 Kağan), Barış (Dk. 71 Ahmet Mumin),  Emirhan, Umut Dilek, Fatih Gül, Burak, Fevzi, Emre YıldırımESENLER EROKSPOR: Ercüment – Cenk (Dk. 83 Talha), Taygun, Serhat (Dk. 29 Aziz Kızılgün), Hakkı (Dk. 46 Alper), Abuzer, Hüseyin (Dk. 70 İlker), Muharrem, Mehmet Eksik, Yavuz (Dk. 70 Aziz Aksoy), Kemal CanSARI KARTLAR: Fevzi, Umut Dilek, (Karbel Karaköprüspor) – Mehmet, (Esenler Erokspor)KIRMIZI KARTLAR: Dk. 67 Mehmet (Esenler Erokspor)GOLLER: Dk. 35 Barış, (Karbel Karaköprüspor) Dk. 89 Aziz Kızılgün, (Esenler Erokspor)

TFF 3'üncü Lig 31'inci haftasında Karbel Karaköprüspor sahasında konuk ettiği Esenler Erokspor'la 1-1 berabere kaldı.35'inci dakikada Emre Yıldırım'ın pasında kale önünde topla buluşan Barış, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-1

89'uncu dakikada Mehmet'in pasında kale önünde topu alan Aziz Kızılıgün'ün sert şutunda top ağlara gitti: 1-1


Karbel Karaköprüspor - Esenler Erokspor: 1-1
Karbel Karaköprüspor - Esenler Erokspor: 1-1
Karbel Karaköprüspor - Esenler Erokspor: 1-1
Karbel Karaköprüspor - Esenler Erokspor: 1-1
Karbel Karaköprüspor - Esenler Erokspor: 1-1
Karbel Karaköprüspor - Esenler Erokspor: 1-1
YORUMLAR
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Halil Yılmaz, Erokspor, Esenler, Umut, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karbel Karaköprüspor - Esenler Erokspor: 1-1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karbel Karaköprüspor - Esenler Erokspor: 1-1 - Son Dakika
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