Kardemir Karabükspor Çankaya FK maçı kar yağışı nedeniyle ertelendi

TFF 3.Lig 3.Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor'un, evinde oynayacağı Çankaya FK maçı yoğun kar yağışı beklentisi sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

TFF 3. Lig 3.Grup 19. hafta mücadelesinde 23 Ocak Pazar günü saat 13.00'da Karabük Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda oynanması planlanan Kardemir Karabükspor - Çankaya Futbol Kulübü karşılaşması beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle ertelendi.

Hafta içinden bu yana sahada kar küreme ve temizleme çalışmaları yapılsa da yağışın yoğun olarak devam etme ihtimali nedeniyle mücadele ileri bir tarihte oynanacak. - KARABÜK