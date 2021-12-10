Karşıyaka 2'de 2 istiyor
10.12.2021 11:41
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 2 galibiyet, 2 beraberlikle 4 maçlık yenilmezlik serisi yakaladıktan sonra deplasmanda lider Fethiyespor'a mağlup olarak alt sıralardan kurtulamayan Karşıyaka, devrenin son 2 sınavında yeni bir seri başlatmayı hedefliyor.
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 2 galibiyet, 2 beraberlikle 4 maçlık yenilmezlik serisi yakaladıktan sonra deplasmanda lider Fethiyespor'a mağlup olarak alt sıralardan kurtulamayan Karşıyaka, devrenin son 2 sınavında yeni bir seri başlatmayı hedefliyor. Grupta 15 maçta 19 puanla 12'nci sırada kalan Kaf-Kaf, Play-Off hattındaki Belediye Derincespor'la deplasmanda, ikinci sıradaki Kırıkkale Büyük Anadoluspor'la da iç sahada oynayacağı maçlarla ilk yarıyı tamamlayacak. İlk yarıyı 2'de 2'yle 6 puan gerisinde olduğu Play-Off hattına yakın konumda bitirmek isteyen Karşıyaka, 16 Ocak'ta başlayacak ikinci yarı maratonu öncesi transfer yasağını yeniden açıp kadrosunu tekrar takviye ederek maratona daha güçlü devam etmeyi amaçlıyor.
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