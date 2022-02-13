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Karşıyaka 7 maç sonra güldü - Son Dakika

Karşıyaka 7 maç sonra güldü

13.02.2022 16:20
Karşıyaka 7 maç sonra güldü

Karşıyaka, TFF 3. Lig 3. Grup'ta Kardemir Karabükspor'u 4-0 mağlup ederek 7 maç aranın ardından galip geldi.

Karşıyaka, TFF 3. Lig 3. Grup'ta Kardemir Karabükspor'u 4-0 mağlup ederek 7 maç aranın ardından galip geldi.

TFF 3. Lig 3. Grup'un 22. haftasında Karşıyaka, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta Kardemir Karabükspor'u konuk etti. Maça hızlı başlayan yeşil-kırmızılılar, 2. dakikada Samican Keskin'in golüyle öne geçerek ilk yarıyı önde kapattı. İkinci yarıya da etkili başlayan İzmir temsilcisi, 46. dakikada Namık Çelik'le farkı 2'ye çıkardı. Mücadelenin son dakikalarına kadar oyun üstünlüğünü elden bırakmayan Kaf Kaf, 87. dakikada İhsan Furkan Deniz ve 90. dakikada Cenk Özbey ile bulduğu gollerle maçta 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Karşıyaka, 22 hafta sonunda puanını 26'ya çıkardı. Kardemir Karabükspor ise 1 puanda kaldı.

7 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Ligdeki son galibiyetini 28 Kasım 2021 tarihinde sahasında oynadığı maçta Edirnespor'a karşı 4-2'lik skorla alan Karşıyaka, bu maçın ardından oynadığı 7 maçta 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak galibiyete hasret kalmıştı. Yeşil-kırmızılılar, Karabükspor'a karşı alınan galibiyetle bu kötü istatistiğini sonlandırmış oldu. - İZMİR

Karşıyaka 7 maç sonra güldü
Karşıyaka 7 maç sonra güldü
Karşıyaka 7 maç sonra güldü
Karşıyaka 7 maç sonra güldü

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Kardemir Karabükspor, Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Aziz, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karşıyaka 7 maç sonra güldü - Son Dakika Spor


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