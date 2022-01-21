Karşıyaka'da 9 gitti 2 kaldı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta devre arasında yine transfer yasağını kaldırarak büyük operasyon yaptığı kadrosundan 11 isimle yolları ayıran Karşıyaka'da gönderilenlerden 9'u kulüpten resmen ayrıldı. Kadro dışı olan Doğukan İnci'nin Ankaraspor'a satıldığı Karşıyaka'da sezon başında alınıp hayal kırıklığı yaratan isimlerden Oğulcan'dan sonra Okan Yılmaz ve Batuhan Demirel'in sözleşmesi fesholdu. Yine kiralık sözleşmesi feshedilen Barış Sungur, Kuşadasıspor'a giderken, altyapı patentli Mert Yılmaz, Diyarbekirspor'a transfer oldu.

Batuhan Kara ve Mustafa Çalışkan'ı Nevşehir Belediyespor'a kiralayan yeşil-kırmızılılarda 2009'da altyapıya adım attığı kulüpte 2014-2015 sezonundan beri A takımda forma giyip kadrodan elenen Harun Atalay da camiaya veda mesajı yayınladı. Sezon başında alınıp ekim ayında kadro dışı bırakılan Alperen ve yine devre arasında kadrodan elenen Sefer ise henüz ayrılmaya yanaşmadı. Ligde düşme hattının yalnız 3 puan üzerindeki Karşıyaka, sezon başında 12, ara transferde şimdiye kadar 5 takviye yapmıştı.