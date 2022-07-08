Karşıyaka'da Abdülkadir'le yollar ayrıldı - Son Dakika
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Karşıyaka'da Abdülkadir'le yollar ayrıldı

08.07.2022 10:08
Karşıyaka'da Abdülkadir'le yollar ayrıldı

TFF 3'üncü Lig temsilcisi Karşıyaka'da geçen sezon attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken forvet Abdülkadir Akyıldız'ın takımdan ayrıldığı açıklandı.

TFF 3'üncü Lig temsilcisi Karşıyaka'da geçen sezon attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken forvet Abdülkadir Akyıldız'ın takımdan ayrıldığı açıklandı. Yeni sezon öncesi dış transferde İskenderunspor formasıyla ligde 19 gol atan santrfor Emre Gemici'nin yanı sıra kanatlarda görev yapan Okan Baydemir, Polat Abay ve orta saha oyuncusu Onur Kolay'ı kadrosuna dahil eden Kaf-Kaf, hem kanat hem de santrfor olarak görev yapan Abdülkadir'le vedalaşırken, oyuncu Orduspor 1967 ile anlaştı.

Yeşil-kırmızılı formayla geçen sezon ligde 10, kupada 1 olmak üzere 11 kez rakip fileleri sarsan 29 yaşındaki futbolcu, yaş kontenjanı nedeniyle gözden çıkarıldı. Kulüpler, 25 yaşın üstünde en fazla 10 oyuncusunu müsabaka listesine yazdırabiliyor. Karşıyaka'nın kadrosunda ise yaş sınırını aşan 13 futbolcu yer alıyor. Abdülkadir'in takımdan ayrılması konusunda son kararı teknik direktör Erman Güraçar'ın verdiği öğrenildi.

ALTYAPI LİMANLAR'A EMANET

Karşıyaka'da futbol altyapı gelişim direktörlüğüne Bekir Limanlar getirildi. Yıllardır teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Limanlar, 2003-2006 yılları arasında yeşil-kırmızılı kulüpte altyapıda çalışmış, 2013-14'te ise yine Kaf-Kaf'ta Karafırtınalar'ın yardımcısı olarak görev almıştı. İzmirli antrenör Bekir Limanlar, ailevi nedenler nedeniyle Sait Karafırtınalar ve ekibinden affını istedi.

Kulüpten, "Futbol Altyapı Gelişim Direktörümüz Bekir Limanlar'a tekrar hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" açıklaması yapıldı.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bekir Limanlar, Karşıyaka, Orduspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da Abdülkadir'le yollar ayrıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karşıyaka'da Abdülkadir'le yollar ayrıldı - Son Dakika
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