Karşıyaka'da gelecek yılın kadrosu şekillenecek - Son Dakika

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta aylardır alt sıralara çakılı kaldıktan sonra son haftalarda yaptığı çıkışla nefes alan Karşıyaka'da kalan 8 maç, yeni sezonun iskelet kadrosunu netleştirmek için belirleyici olacak. Kaf-Kaf'la sezonun ikinci yarısında 2.5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Erman Güraçar, önümüzdeki senenin kadrosuyla ilgili kararını takımın ligdeki performansına göre verecek. Transfer yasağını bu sezon 5 yıl sonra geçici de olsa kaldırıp sezon başında 12, ara dönemde 8 olmak üzere toplam 20 takviye yapan Karşıyaka'da Erman Güraçar'ın çok fazla transfere sıcak bakmadığı, kadronun ana iskeletini korumak istediği öğrenildi. Bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Karşıyaka, umutlarını yeni sezona bırakmıştı.