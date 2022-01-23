Üye Girişi
Karşıyaka'da Güleryüz'e tepki - Son Dakika

Karşıyaka'da Güleryüz'e tepki

23.01.2022 12:40
Karşıyaka'da Güleryüz'e tepki

KARŞIYAKA'nın Bölgesel Gelişim Ligi'ndeki U19 takımını çalıştıran Antrenör Yasin Güleryüz'ün yeşil-kırmızılıların ezeli rakibi Göztepe'nin Spor Toto Süper Lig'de 2-1 kazandığı Medipol Büşükşehir deplasmanının ardından yaptığı paylaşım, taraftarları kızdırdı.

KARŞIYAKA'nın Bölgesel Gelişim Ligi'ndeki U19 takımını çalıştıran Antrenör Yasin Güleryüz'ün yeşil-kırmızılıların ezeli rakibi Göztepe'nin Spor Toto Süper Lig'de 2-1 kazandığı Medipol Büşükşehir deplasmanının ardından yaptığı paylaşım, taraftarları kızdırdı. Daha önce uzun dönem Göztepe altyapısında görev yapıp geçen sezon teknik direktör İlhan Palut'la yolların ayrıldığı dönemde A takımla Süper Lig'de de maçlara çıkan Güleryüz, Başakşehir karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından, "Göztepemiz ligin en iyi ilk 5 takımından biridir. Bunda hoca ve ekibi artı ona destek olan yönetim 10 üzerinden 10'u hak etmiştir. Bu saatten sonra Real Madrid gelsin gömeriz. Hoca ve ekibi tam puan. Göztepe gerçek Göztepelilerindir" paylaşımını yaptı.

TARAFTARDAN TEPKİ ÇEKTİBirçok Karşıyakalı, Güleryüz'ün Karşıyaka'nın antrenörü olarak yaptığı paylaşıma tepki gösterdi. Güleryüz, tepkilerin ardından paylaşımı sildi. Yasin Güleryüz yönetiminde U19 Bölgesel Gelişim Ligi 4'üncü Grup'ta lider olan Karşıyaka'nın dün Bodrumspor'la deplasmanda oynaması gereken maç, Bodrum İsmail Altındağ Sahası'ndaki olumsuz şartlar nedeniyle ertelendi.


- İzmir
Karşıyaka'da Güleryüz'e tepki
Karşıyaka'da Güleryüz'e tepki
YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, İlhan Palut, Karşıyaka, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'da Güleryüz'e tepki - Son Dakika Spor


İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor! Meteoroloji uzmanlarından "Kalp rahatsızlığı olanlar dışarı çıkmasın" uyarısı İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor! Meteoroloji uzmanlarından "Kalp rahatsızlığı olanlar dışarı çıkmasın" uyarısı         
12:39
Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak         
12:14
Ekrem İmamoğlu: Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah'ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı Ekrem İmamoğlu: Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah'ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı         
10:38
Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay         
08:41
Amasya'da yolcu otobüsü buzlanma sebebiyle kontrolden çıktı: 30 yaralı var Amasya'da yolcu otobüsü buzlanma sebebiyle kontrolden çıktı: 30 yaralı var         
08:32
Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım         
22:26
Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye         
20:21
Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı         
19:07
Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik         
18:46
Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı         
18:15
Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı! Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı!         
18:06
Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu         
16:38
AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor         
16:27
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33
Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi         
10:53
Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı         
08:04
O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı         
08:03

Son Dakika Haberleri
12:15 Hemşire Ömür Erez cinayetinde katil, kan lekesi olan montunu çöpe atıp yenisini almış
12:13 Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak
11:55 Beren Saat'ten Sezen Aksu paylaşımı! Cumhurbaşkanı'na Hatırla Sevgili dizisinden bir sahneyi hatırlattı
11:38 2021'in çözülemeyen tek vaka! Doğal gaz tesisatçısı Burak Durna cinayeti
11:26 Yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor! İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı
11:25 Fahriye Evcen karlar üzerinde verdiği peş peşe pozlarla büyüledi
11:09 Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir aldı! Karayolları Genel Müdürlüğü, kapatılan yolların listesini paylaştı
10:55 5 aylık hamile Başak Dizer'den ayna pozu
10:53 3 kişinin hayatını kaybettiği Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazadan ilk görüntüler
10:37 Ekrem İmamoğlu: Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah'ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2022 12:47:20. #1.12#
SON DAKİKA: Karşıyaka'da Güleryüz'e tepki - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement